NBA總決賽 米杜頓狂轟40分 公鹿贏太陽追和

齊心就事成！公鹿「二哥」米杜頓在NBA總決賽第4戰再次發威，全場轟下40分，包括尾段關鍵時刻連入10分；加上「字母哥」安迪杜甘普最後時刻成功封阻艾頓，公鹿終在主場以109比103擊敗太陽，總場數追和2比2，在7場4勝制下「重新起錶」。



太陽核心「CP3」基斯保羅今場表現走樣，全場只得13投5中，攻入10分7助攻；但同時錄得5失誤及4犯規，球隊自然跌Watt。即使小將迪雲布卡今場攻入驚人的42分，仍無補於事。迪雲布卡連同今場得分，在其首次季後賽合共已拿下542分，打破76人名宿J艾榮的518分紀錄，成為NBA史上最強季後賽新人。

另邊廂，「字母哥」經過兩場獨挑大樑連轟兩次「40+」得分後，今場稍「回落」，但仍交出26分14籃板8助攻3偷波及2封阻；當中尾段對手中鋒新星艾頓一次「拆你屋」，竟被「字母哥」無情封阻，後者再策動快攻，造就公鹿得勝。另一公鹿贏波功臣，當然是終展現明星級「大心臟」實力的米杜頓，全場33投15中，交出40分6籃板4助攻，與「字母哥」聯手孭起球隊。賽後就連安迪杜甘普亦大讚「米神」：「我們早知他會射入關鍵球，今晚的他實在完美。」

另外，今場球證判受爭議，其中迪雲布卡賽事最後階段，數次明顯犯規未被吹罰最惹質議，被指因而兩度逃過提早6犯退場，然而太陽最終落敗，爭議未再升級。