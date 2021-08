Paris海邊吻娘別墅曝光

美國富家女Paris Hilton於Netflix的烹飪節目《Cooking with Paris》再次爆紅,含著金匙出世的Paris,是希爾頓酒店集團繼承人,亦是2000年代初期的名媛始祖。今年2月她宣布與商人男友Carter Reum訂婚,據美國地產網站Dirt報道,近日她跟Carter斥資840萬美元(約6,552萬港元)在加州度假勝地La Costa沙灘購入一幢海景別墅,面積近3,000平方呎,3套房間隔,露台無遮無擋對住海景,正如Paris在IG說:「如此接近,我可以親吻海浪(So close I could kiss the waves)」!

據悉,該物業上手業主環球影業前高層Tom Pollock,在2007年以840萬美元購入,持貨14年,近日以同價轉售予Paris與夫婿,對Paris來講絕對物有所值。