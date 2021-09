中秋節2021|中秋商場活動合集 黃大仙巨型花燈、葵芳喵喵遊園會

臨近中秋,除了吃月餅賞月之外,不同商場亦舉行中秋節活動,好讓大家能嘆住冷氣過中秋。以下為大家介紹各大商場的中秋節活動,有不少超巨型打卡裝置,更有限定月餅優惠!

【黃大仙中心「燈映秋夕」迎中秋】



黃大仙中心今年與「嗇色園黃大仙祠百周年紀慶花燈廟會」活動聯乘,舉行「燈映秋夕」迎中秋。於黃大仙祠及商場內裝設生肖花燈及推出禮品換領

活動,慶祝黃大仙祠創壇一百周年。亦有3.5 米高「燈映秋夕」巨型花燈裝置,打造光影互動體驗,讓訪客置身於花燈世界之中。場內亦有中秋特色市集,匯聚近百款口味的月餅,它們更與「糕點界畢加索」Pierre Hermé Paris首度合作,於 8 月 21 日起推出「Pierre Hermé 尊貴月餅禮盒」,四種精選口味分別為「香脆榛子蛋糕月餅」、「法式焦糖海鹽蛋糕月餅」、「馬達加斯加雲呢拿蛋糕月餅」及「香濃黑芝麻牛奶朱古力蛋糕月餅」。

地址:黃大仙中心

日期:9月4日至10月1日

時間:早上8點至晚上10點

【恆香‧YM2中秋綵燈會】



元朗恆香老餅家將與裕民坊YM2首次合作,由2021年9月3日至26日舉行恆香‧YM2中秋綵燈會。設有6大必影必玩打卡位,邀請懷智學員學員以黏土手工藝為恆香製作微型恆香店舖。場內亦有獨家限定優惠:「元聚恆香‧愛心月餅」2件低糖迷你蛋黃白蓮蓉月餅禮盒裝由原價HK$98,減至慈善價HK$78。

地址:觀塘協和街33號裕民坊YM2一樓中庭及地庫一層裕民市集露天廣場

日期:2021年9月3日至9月26日

時間:10am–10pm(恆香月餅展銷︰11am–8pm)

【荃灣廣場「秋月星光大道」】



荃灣廣場呈獻長逾20米長的「秋月星光大道」,一共有3個打卡位,由多個場景貫通,當中最矚目必然是「Fly me to the Moon」,與佳人同聚於觸手可及的皎月中。更推出「月滿.共嚐」早鳥訂座優惠,分早鳥訂座及中秋歡聚兩個階段:由9月4至10日,於指定餐飲食肆預早訂座即可獲「月滿。共嚐」電子預留證,憑證於9月11至22日期間消費滿指定金額,送你高達HK$200商場贈券及雙倍積分;而於9月11至22日推出的中秋歡聚則賞你高達HK$160商場贈券,成功換領獎賞時亦賺取消費積分,多買多賞,歡度佳節同時賺取最多獎賞!

地址:荃灣廣場L5空中花園

日期:2021年9月8日起

時間:星期一至四(上午10時30分至晚上8時30分)

星期五、六、日及公眾假期(上午10時30分至晚上10時)

【希慎廣場「月圓相聚」戶外賞燈會】



適逢中秋佳節,利園區以「月圓相聚」為主題,率先於希慎廣場4樓打造限定「月圓相聚」戶外賞燈會,逾500節慶燈籠形成的彩燈海及燈籠陣,場內更特設傳媒預覽日限定月圓相聚拍攝服務。同時利園區推出多重中秋應節購物禮遇、限定活動及賀禮餐飲優惠亦同步發放,必定是中秋夜最佳好去處!

地址:希慎廣場4樓

日期:2021年9月10日至9月22日

時間:星期日至星期四(10:00am-10:00pm)

逢星期五、六及公眾假期前夕(10:00am-11:00pm)

【葵芳新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」】

葵芳新都會廣場將於9月12日至10月31日,打造「喵喵遊園會Meow Plaza」,內有6大超萌打卡位、療癒喵島及夢幻彩光騷,更有5米高的可愛黃貓,這隻名叫「碌碌」的貓咪,眼仔又圓又大,加上一張肉肉大餅面和尖尖大耳朵,與圓碌碌的可愛身形和短短美腿相映成趣,讓大家盡情影相!

空中花園有16米長的「喵之秋橋」,展現其迷人貓姿行Cat Walk,準備奔向掛上粉紅毛毛吊球的巨型貓抓柱玩具!吊橋的另一端設有「碌碌照相框」,這裡有「碌碌」的肉球掌印,站在這個位置可與「碌碌」完美同框selfie。打卡後可在貓抓柱玩具下的大圓凳休息,再去造型可愛的「喵咪涼亭」,如果想同「碌碌」四目交投,可以走上空中花園的「貓貓瞭望台」,飽覽整個「喵喵遊園會Meow Plaza」。

L5空中花園的「天空小屋」,亦有七彩布幕裝飾配以炫彩光影燈,吸引25隻喵星人聚集,9月17至26日期間更會加推中秋節活動「燈謎猜情尋」,重溫節慶傳統。商場更會在每晚6點至10點舉行「夢幻彩光騷」,屆時「喵之秋橋」、巨型七彩線球和貓抓玩具等均會加入夢幻繽紛的浮動光影效果,配合輕快的樂章,整個露天廣場及空中花園將搖身一變成幻彩遊樂園,也是另一打卡節目。

地址:新都會廣場L3至L4露天廣場及L5空中花園

日期:2021年9月12日至10月31日

時間:上午10時至晚上10時(夢幻彩光騷舉行時間晚上6時至10時)

