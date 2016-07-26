假冒女團｜北角匯期間限定應援打卡站 Anson Lo人型立牌+巨型廣告牆 神徒打卡必去！

MIRROR 成員Anson Lo盧瀚霆首部擔任男一的電影作品《假冒女團》將於11月25日正式上映！為宣傳新電影，電影公司宏寰文化傳播聯乘ACX Cinemas及北角匯，推出一系列商場活動。其中商場將設香港首個應援打卡站，更會在戶外大電視播放官方預告片，一眾神徒一定要去打卡！

假冒女團｜電影應援打卡站

由11月6日至12月5日，在北角匯1期地下將會免費開放《假冒女團》應援打卡站，展出電影中的獨家場景。大家更可以與與戲中主角Anson Lo @ MIRROR、蘇皓兒（Chloe）、 陳紫萱（Summer）、 Super Girls李靜儀（Heidi）和《造星3》李炘頤（Alina）打卡合照！

假冒女團｜3米高戶外巨型廣告牆+戶外大電視

除此之外，位於3期地下的門口更有逾3米高大型廣告牆，展出新版海報。而商場戶外大電視更會播放《假冒女團》官方預告片，當中將透露更多電影劇情，與及更多Anson Lo造型曝光。歡迎免費打卡！

假冒女團｜消費換領電影贈券

The Point by SHKP 會員憑指定積分及換領當日於北角匯商戶消費滿指定金額之有效單據，可換電影贈券乙張！詳情有待電影上映後公佈。

換領地點：北角匯1期地下顧客服務中心

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