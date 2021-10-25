動森更新｜動物森友會DLC《快樂家樂園》周五開賣 一文睇清新玩法/價錢/購買方法

繼早前曾經介紹過的《動物森友會》最後一次免費大型新，除此之外任天堂更同步推出首個DLC資料片《快樂家樂園》，玩家們將由島主化身成員工，到全新度假小島為島民打造完美別墅。以下為大家盤點新DLC的新看點、價錢及購買方法。

動森DLC｜前往新度假小島打工

與主遊戲不一樣，大家由島主化身成打工一族。於機場可以解鎖全新度假區群島，前往成為「巧美生活」的員工之一，為島民打造完美別墅。

動森DLC｜別墅設計

玩家需要聆聽島民的要求，再按他們的而喜好選擇地形、庭園、室內佈置等等。比起在主遊戲的室內設計，《快樂家樂園》變得更有自由度，例如可以調整房子的大小；在室內加建柱子、分隔牆及2種不同高度的吧台等，營造一房一廳等不同間隔，令家中變得更有格調。

動森DLC｜室內照明+環境音

除此之外，室內照明的顏色及光暗度都可以調教，更可以自行選擇室內的環境音。玩家亦可以建議讓2位島民共住一室，令房子變得更溫馨！

動森DLC｜擦拭家具

玩家們更可以透過擦拭家具達到奇妙的效果，例如擦拭花瓶會出現蝴蝶。更多不同家具的效果留待玩家們自行解鎖！

動森DLC｜大型設施設計

除了設計別墅之外，大家亦可以挑戰學校、餐廳、醫院等大型設施的設計。設計完更可以讓島民使用！

動森DLC｜分享別墅設計

加入了「Nintendo Switch Online」的玩家，可以拍下親手做的施工案例，透過「打造家」在網路展示室中公開，也可造訪其他人的公開案例！

動森DLC｜在自己島上使用DLC內容

大家更可以將《快樂家樂園》學會的技能，運用在自己的家及島上，例如分隔牆、吧台、柱子等；在事務所商店買到的家具更可以直接帶回家。另外玩家亦可以贈送巧美生活特製的「巧克力伴手禮」予島民，就可以邀請他們到巧美生活事務所所在的群島，為他們打造別墅。

動森DLC｜購買方法+價錢

方法一：nintendo eshop購買

今日次的DLC沒有實體資料片，因此大家都需要在nintendo eshop購買。預購由10月29日開始，正式開賣日期為11月5日，價錢為HKD $169。

方法二：加入Nintendo Switch Online + 擴充包

如果仍未加入「Nintendo Switch Online」的你，可以選擇這個方案：以2人或上的家庭計劃為例，一年HKD $575，平均每月$48就可以進行線上遊玩及免費玩《快樂家樂園》。更有Nintendo 64及SEGA Mega Drive兩款可以玩！

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