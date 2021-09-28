動森更新｜最後一次免費更新必看17大重點 咖啡店+料理功能+航平島嶼旅行

不知不覺《動物森友會》已經推出超過一年半，雖然熱度稍減，但仍是近期最紅的遊戲之一。官方最近推出了大型更新，更表示是《動森》系列最後一個免費大型更新，當中有大量全新內容，包括期待而久的咖啡店及料理功能。以下為大家盤點17大必看重點，大家準備好11月5號更新吧！

動森更新｜咖啡廳

期待而久的咖啡廳終於出現！博物館的2樓將開設「鴿巢」咖啡廳，大家可以在裡面品嚐到由鴿子老闆特調的咖啡。此外，在「鴿巢」也可以遇見島民及NPC們，玩家更可課邀請朋友，或利用黃色電話以amiibo卡邀請角色來一起喝咖啡。

動森更新｜航平新島嶼

島上除了有奸商狐利的登船碼頭之外，亦有另外一個空著的碼頭。更新後可以在碼頭上遇見最新NPC「航平」，只需要付1000哩數，就可以前往全新島嶼！島嶼上有著各種不可思議的植物，季節及時間都是隨機，令每次登島都成為驚喜。

動森更新｜巴獵島廣場

巴獵島原本只有由巴獵經營的攝影棚，今次更新後多了一個廣場，玩家們捐錢於俑俑後，就會有不同NPC進駐廣場開設商店，其中包括隨機出現的薛革、狐利等都會長駐在廣場裡。另外亦有新增的NPC如髮型店的刀麗茹、占卜的星薇及烏龜鎮長。

動森更新｜設定島嶼條例

作為島主的玩家，可以透過這項功能設定個人化的島嶼條例，例如做早操、全島早睡早起或夜貓族，讓島民遷就玩家的遊戲習慣！

動森更新｜料理DIY方程式

另外一個期待而久的「料理」亦重新回歸，大家可以先在島上耕作，種植蕃茄、小麥、甘蔗、薯仔、紅蘿蔔等食材。再透過料理DIY方程式，利用家中的煮食家具就可以煮到一頓美味的料理，例如蕃茄薯仔湯！

動森更新｜梯子DIY方程式

大家亦可以在商店中購買到梯子DIY方程式，即使沒有樓梯或斜坡都可以輕鬆上落，再也不用隨身帶著梯子！

動森更新｜更改房屋外觀+增加橋樑斜坡數目+柵欄種類

房屋外觀大大增加不同種類，包括中式、日式風格等。而橋樑及斜坡的數量各增加至10座，另外亦增加9種柵欄種類，如公園柵欄、磚塊圍牆等，更可以改造柵欄。

動森更新｜收納空間提升+佈置天花板+主題牆

室內亦有不少更新，首先收納空間大大提升，由一開始的3200件家具，更新後最多可容納5000件家具！大家亦可以將家具放上天花板，變成天花板佈置。家中的牆亦可以單一變成主題牆，令家中變得更有品味！

動森更新｜陶俑

當看到地上有星星圖案，除了有化石之外，更加會出現「陶俑」！只需要將它挖出來再埋回土中澆水，就可以獲得一個完整的陶俑，更可以改造不同陶俑型家具！

動森更新｜最後一次兔費更新必看17大重點 咖啡店+料理功能+航平島嶼旅行

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