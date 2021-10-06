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周末好去處｜唔止「哈囉喂」！萬聖節2021好去處合集 伊藤潤二展、惡人舞動迪士尼
28 分前
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周末好去處｜唔止「哈囉喂」！萬聖節2021好去處合集 伊藤潤二展、惡人舞動迪士尼
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周末好去處｜唔止「哈囉喂」！萬聖節2021好去處合集 伊藤潤二展、惡人舞動迪士尼

10月尾就是萬聖節！過去兩年受到疫情影響，不少萬聖節慶祝活動都被取消，今年情況有所好轉，很多活動都再次捲土重來！以下為大家整理多個萬聖節2021好去處，除了主題公園活動之外，更有展覽及打卡位！

萬聖節好去處｜海洋公園「哈囉喂全園祭2021」

海洋公園「哈囉喂」絕對是香港人的集體回憶！今年它們重啟「哈囉喂」活動，更新推出「新常態•玩過界」方式！不再主打封閉式鬼，改為開放式的室外「驚嚇景區」。一共有大約10個驚嚇景區，其中有3個全新互動景區「屍襲逃亡」、「陰濕奪寶」及「鬼上身事件簿」，需要大家解謎及尋寶，刺激及驚嚇度滿分！

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海洋公園重啟「哈囉喂」活動
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一改封閉式鬼屋，改為開放式的室外「驚嚇景區」。

萬聖節好去處｜迪士尼「Halloween派對」

除了海洋公園之外，迪士尼今年同樣舉辦「Halloween派對」，除了有備受好評的歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》之外，洛基Loki更首次於迪士尼登場，大家入園一定要到「派對惡人谷」與他見面合照！當然少不了萬聖節限定的主題商品，Duffy和好友換上萬聖節南瓜裝，超級可愛！

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萬聖節好去處｜荃灣南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」

伊藤潤二fans請注意！南豐紗廠舉辦「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽，場內分為5個不同展區，包括《富江‧鬼屋》、《蛞蝓少女》、雙一恣意的詛咒》等，神還原漫畫中的經典場景，以第一身角度讓觀眾親歷其境。入場更可獲贈南豐紗廠x伊藤潤二別注版茶巾一條，別具收藏意義！

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一定要同Loki影相！
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當然少不了《惡人舞動迪士尼》歌舞匯演
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《富江‧鬼屋》
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《蛞蝓少女》

萬聖節好去處｜旺角T.O.P x 鬼門圖文焫著阿嬤HEAlloween派對

台灣超人氣插畫——鬼門圖文首次登陸香港！今次它們與旺角T.O.P商場聯乘，於5樓空中花園為阿嬤打造LED舞台，更有兩隻3米高的巨型吹氣追星鬼，夠晒鬼馬！

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萬聖節好去處｜朗廷酒店「WE嘩鬼叫」密室逃脫Staycation套餐

Staycation新提案！朗廷酒店為慶祝萬聖節，新推密室逃脫住宿套餐，包括「糖街製片廠」的《逃出劏房》電影體驗館門票兩張，大家可以在萬聖節親身走入電影100%還原度之猛鬼劏房。更可以享用到萬聖節主題晚餐及雞尾酒，充滿萬聖節氣氛！

酒店優惠｜朗廷酒店新推「WE嘩鬼叫」密室逃脫Staycation套餐+萬聖節晚餐 必飲萬聖節主題雞尾酒

周末好去處｜唔止「哈囉喂」！萬聖節2021好去處合集 伊藤潤二展、惡人舞動迪士尼

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鬼門圖文首次登陸香港！
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單日累積電子消費滿400元或以上（憑不同商戶發出之電子貨幣機印發票正本最多三張），即可換領阿嬤手搖飲品套及10元一芳優惠券乙份（限量400份）
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萬聖節必玩密室逃脫
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更可以享用到萬聖節主題晚餐及雞尾酒
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/周末好去處｜唔止「哈囉喂」！萬聖節2021好去處合集-伊藤潤二展、惡人舞動迪士尼-287757
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