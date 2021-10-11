周末好去處｜天氣不似預期！10月仲係又熱又多雨？！5個避暑避雨室內活動推薦

踏入10月依然天氣炎熱，基本上平均溫度仍超過30度，而且天氣更有不穩定的情況出現，颱風及接連下雨令室外活動只好全部叫停。以下就為大家推薦5個避暑避雨的室內活動，適合不同年齡人士耍樂，即使天氣不似預期仍可繼續玩樂！

周末好去處｜親子玩樂—香港 Legoland® 探索中心

颱風天後天氣又熱又焗，好動的小朋友在這種天氣下亦難以進行室外活動，這時候便最適合帶他們到室內設施玩耍，而香港的Legoland便特別適合小朋友耍樂！預訂門票後可在Legoland內享受內設的10個不同LEGO主題園區，既可觀賞獨特的香港景點「迷你天地」，也可在「古堡歷險」和「樂高®動感體驗」等主題遊玩，動靜皆宜，小朋友必定喜歡！不過星期六日及公眾假期設有3小時上限遊玩時間，預訂門票後需要規劃行程，以免無法在限時內將所有遊玩設施都玩過一遍。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

周末好去處｜全港最大—Epicland 歷奇王國

連日的不穩定天氣，都令戶外活動計劃不得因而取消，天氣若太過炎熱，亦會失去在外活動的動力，因此室內的遊樂場便是最佳的選擇。Epicland 歷奇王國屬香港最大的遊樂場，佔地超過1萬4千呎，分為不同的遊戲區，集運動、娛樂和競技於一身，可以滿足不同年齡層需要。而Epicland就提供超過多種運動和活動，例如空中鋼索、攀石場、直立滑梯等適合成年人和青少年的活動，亦有小型高爾夫球場、幼童遊樂場、深海波波池等兒童活動，無論是大人或小朋友都可以不受天氣影響，在這裏盡情享樂！

地址：香港九龍海輝道18號一號銀海地下

周末好去處｜真人跑跑卡丁車—愛民18彎卡丁車

疫情前旅行時，不少人都會在泰國、台灣、韓國等地玩卡丁車，而香港其實亦有室內的卡丁車場，位於何文田愛民廣場內，屬全港唯一最大的專業室內卡丁車賽車場。愛民18彎卡丁車配有整套專業設備，頭盔、服裝、安全事項等都會安排妥當，而且還有專門為小朋友而設的賽道和迷你卡丁車，即使和小朋友去也可讓他們一嘗卡丁車的快感，遇上天氣不穩定時，不妨和朋友或家人在場內分高下吧！

地址：何文田愛民廣場2樓S1號

周末好去處｜滾軸溜冰—Bun’s 2020

近期重新流行起「復古潮」，最近鰂魚涌新開室內滾軸溜冰場「Bun’s 2020」，佔地20,000呎，設兩大溜冰區。場內更設計成80年代復古風，有大量霓虹燈打卡位，亦有大量鏡子、發光邊框及霓虹燈裝飾，適合一大班朋友拍照留念。更可以租借發光溜冰鞋，完全重現80年代在沙田賓士踩Rollar的集體回憶。

地址：鰂魚涌柯達大廈一座7樓

周末好去處｜減肥享樂—Ryze 彈床樂園

若果想一邊玩樂一邊減肥的話，Ryze 彈床樂園便是一個不錯的選擇，佔地1萬8千呎的場地鋪滿各式各樣的彈床，再分成不同的彈床園區，例如「彈床籃球區」、「海綿池上行鋼線」、「彈跳海綿池」等，絕對會令人「跳上癮」！而除了充滿機關的區域，彈床樂園裏還有一般的彈床區和閃避球區，不但可以一直跳動，還可以進行閃避球活動，可以幫助消耗卡路里之外，還能夠跳著重拾童心！

地址：北角渣華道321號柯達大廈1期3樓

周末好去處｜室內槍戰—SWS Shooting Workshop

想在香港進行war game的話規管較多，但如果在有牌照的場地就可以不理風雨進行室內槍戰！位於油塘的SWS Shooting Workshop佔地超過3萬5千呎，設有4個主題戰區，還原多個現實場景，例如貨倉、監獄、大廳等，場地亦設有各種閃燈、煙霧效果，令遊戲過程更加刺激緊張！而這個室內war game場除了有配合夜光啫喱彈使用的氣槍射擊外，還有專為小朋友而設的nerf海棉槍，這樣就不用擔心遊戲時會被子彈弄傷。不過war game較適合多人組隊進行，因此收費亦按人數計算，平日6人即可，假日則需10人才可成團。

地址：油塘四山街22號美塘工業大廈4樓

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