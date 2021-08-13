愛貓的又豈只阿dee雯雯？盤點MIRROR ERROR的寵物情緣 生粉唔係AK生日照捐錢！

ERROR成員阿Dee日前(8月10日)生日，其一眾粉絲「羊群」向數個動物組織捐錢及物資，「罐罐山」照片在Facebook瘋傳洗版，不過愛動物的又豈只阿dee及一眾羊群/雯雯，其實另一男團MIRROR都有數個成員是貓奴狗奴！

盤點MIRROR ERROR的寵物情緣1：「老闆」Anson Kong資深貓奴

MIRROR副隊長Anson Kong(AK)出名是「貓奴」，不時在社交媒體分享和愛貓的點滴，高峰期曾有5位主子，不過養了13年的愛貓「豬仔」，在今年6月離世，他在IG上載握著豬仔手的黑白相，並寫下長文悼念愛貓：「再見豬仔，謝謝13年的陪伴，先去搵叮叮同波子哥哥團聚先，我哋遲啲彩虹橋再見，嗰度有好多罐罐，我地遲啲再見，或者希望以另一種方式再續前緣。」

老闆亦將愛貓放在生活首位，在《調教你MIRROR》節目中，主持梁祖堯問到MIRROR 12子可有想過一齊住時，AK卻一口拒絕，因為擔心家中愛貓沒人照顧，「唔想，因為我屋企啲貓真係年紀大，唔想呢段時間唔喺屋企。」

老闆對貓貓的愛亦不止於自己的主子，本地動物組織「連寵拯救隊」今年6月陷入財困，老闆AK即時呼籲一眾「生粉」幫手，作為他10月生日時的「預支生日禮物」，結果眾人的捐款，成功令組織度過財政危機！

盤點MIRROR ERROR的寵物情緣2：「教主」Anson Lo視愛犬如親生女

「教主」Anson Lo(盧瀚霆)出名愛狗，他在大學開始養有一隻約瑟爹利犬Roxy，可惜Roxy在他拍攝《全民造星2》期間離世，令他深受打擊，寫下千字文悼念，形容她是「寶貝女兒」。

直至去年5月，即Roxy離世後半年，教主才與家人領養小狗Amber，Anson曾在訪問表示，當初領養Amber，是因為她有「倒及牙」，怕她沒人要，所以決定給她一個家。他又指，平日回到家中，攤落梳化，Amber都會出廳望一望他，然後返入房。但有一次，Amber好像知道他真的太累，於是走過去舐他的面，令他十分感動。目前Roxy的IG賬戶「helloamberroxy」已有1.5萬人follow，非常厲害！

盤點MIRROR ERROR的寵物情緣3：Ian捧狗狗做KOL

MIRROR另一成員Ian(陳卓賢)亦飼養一隻哥基囡囡「雞髀Gabby」，他更為愛犬開了IG賬戶「@ohmygabby__」，為KOL方向鋪路：「佢琴日話我知 佢想做狗界KOL 我唯一可以做就係幫佢開個ig 其他野睇佢自己造化」該賬戶目前已有1.3萬人追蹤，而Gabby亦非常識造，不時擺出趣怪表情派下福利！

盤點MIRROR ERROR的寵物情緣4：Jer養松鼠狗兄弟

幫寵物開IG賬戶的又點止Ian，阿Jer和女友Kelly養有松鼠狗兄弟：哥哥Boo與弟弟豆腐，兩隻狗一黑一白，阿Jer更為賬戶@boo.fuu.boo命名為「芝麻糊日常集」，而兩兄弟感情亦非常要好，不時依偎瞓覺，甚少打交(至少鏡頭前係)，非常聽教聽話。

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盤點MIRROR ERROR的寵物情緣5：Jeremy貓狗都有養

Jeremy本身養有愛犬「QQ」，今年3月也收養貓囡「Nana」，絕對是愛動物之人。他在拍攝《MIRROR GO》時，曾跟Edan(呂爵安)到狗場做義工，見他熟練地為狗狗「執屎」，與「姐手姐腳」的Edan形成極大反差，帶來有趣畫面。Jeremy亦為她開了IG賬戶「qq_lion」，Unicorn記得follow呀！

盤點MIRROR ERROR的寵物情緣6：皮寶寶代Frankie表達愛心

向動物組織捐錢的絕對不只Dee哥粉絲，Frankie沒有養寵物，但亦是愛貓之人，一班有心的皮寶寶，在上月29日、即皮皮生日當天，以Frankie的名義籌集物資，送給香港群貓會，除了罐罐更有捐款，十分有心。

ERROR宣揚不棄養訊息

至於另一男團的ERROR，雖然沒有養寵物，但就曾經為Viutv寵物真人秀節目《家多咗個PET》唱主題曲《I Promise》，宣揚不棄養訊息。成員阿Dee(何)更擔任主持人，幫助被遺棄的狗狗物色新主人，他笑言感覺好大功德，「做多啲好事，個人都靚仔啲！」