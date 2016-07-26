東京奧運｜用Now E睇比賽 玩遊戲送CSL Mobile 5G 300GB本地流動數據 限量2,020張

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5G 本地流動數據：共300GB（每30日100GB）

免費本地通話分鐘：無限

其他附送增值服務：留言信箱、來電轉駁、通話保留、會議通話、來電顯示、來電待接