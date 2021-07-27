領展加碼送總值1,700萬元優惠 消費換家電香米兼可抽大獎

特區政府推出的第一期2,000元電子消費券，將於8月1日起陸續發放到申請人指定的電子支付平台帳戶。領展亦配合政府消費券計劃推出多項推廣活動，全新優惠活動「消費添飯家煮意」將於8月展開，於領展商場或街市消費除有機會獲贈香米和儲印花換人氣家電外，更可參加大抽獎，有機會贏取高達10萬元的豐富獎品。

憑消費換香米

繼早前領展與AlipayHK攜手送街市現金券後，趁第一期電子消費券到手，領展再推出「消費添飯家煮意」活動，市民只需登記成為領展會員，並於8月1日至10月15日到領展旗下23個指定商場或街市，以參與消費券計劃的其中一個電子支付平台單次消費滿500元，即可換領一公斤金鳳香米。

儲印花換人氣家電產品

此外，於指定商場或街市以電子貨幣消費，憑單一發票計算每滿50元即可獲一個電子印花，只需儲滿指定印花，即可換領人氣家電產品，包括儲滿150個電子印花，可換領 récolte花灑萃取咖啡機或厚燒格子三文治機；儲滿300個電子印花可換領 récolte日式電飯煲。如以Tap & Go、AlipayHK、WeChat Pay 或八達通付款，發票更可同時換領香米及儲印花。

壓軸抽獎送總值千萬元獎品

領展並將於11月份舉行壓軸大抽獎，獎品總值達千萬元。市民於換領人氣家電產品後，可憑餘下的電子印花參加抽獎，隨時有機會贏得高達10萬元獎賞。