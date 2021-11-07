領展商場 聖誕狂送過千萬禮券獎品 即抽即中跟Mirror排舞師學跳舞

踏入11月，又是時候開始為聖誕佳節做好準備。領展29個指定商場及街市將於11月15至12月31日，一連6星期推出「聖誕二重賞．幸運大抽獎活動」，送出總值超過港幣1,000萬元的獎品及現金禮券！活動期間，只需於29個指定商場及街市消費滿指定金額，即可參與「即抽即中獎」及「終極大抽獎」二重賞，隨時贏走高達港幣10萬元周生生足金禮券，更有機會與Mirror排舞導師Rock Sir學跳舞及跟曹星如學打拳！



29個指定商場及街市包括T Town、天盛商場及街市、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、富泰商場及街市、良景廣場、朗屏商場及街市、富善商場及街市、太和廣場及街市、彩園廣場、禾輋廣場及街市、隆亨商場、美林商場及街市、沙角商場、顯徑商場及街市、愉翠商場及街市、頌安商場及街市、樂富廣場及街市、黃大仙中心、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、彩雲商場、南昌薈及街市、元州商場、興華廣場、長發廣場及逸東商場。

終極大抽獎隨時贏走10萬周生生禮券

「終極大抽獎」將於2022年1月5日進行，並於1月10日公佈抽獎結果。頭獎包括周生生港幣10萬元足金禮券，另外亦有機會贏走尚品港幣5萬元禮券、PanaShop港幣3萬元禮券、iPhone 13及Dyson風筒等獎品。「終極大抽獎」另設有兩個特別大獎，包括與近期人氣飆升的Mirror排舞導師Rock Sir學跳舞及跟香港首位職業西洋拳拳擊手曹星如學打拳，將聖誕熱情推上高峰，齊齊與他們共度一個好運而又健康的聖誕。

一連6星期大派逾65,000份獎品

而「即抽即中獎」獎品超過65,000份，種類包羅萬有，照顧生活一切所需。獎品包括價值港幣500元、200元及100元的餐飲現金券、氣炸鍋、雙層小電鍋等家用電器及保健食品等，保證大家能夠滿載而歸，齊齊過一個驚喜滿分的聖誕。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

領展商場 聖誕狂送過千萬禮券獎品 即抽即中跟Mirror排舞師學跳舞