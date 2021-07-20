港人工時｜重視收工後私人時間 網民嘆上班動輒耗掉12小時

港人工時長已非一朝一夕的事，據瑞銀集團2018年《價格與收入》研究報告，港人平均每周工時長達52小時，在私人時間和睡眠之間都很難「二揀一」。

在LIHKG討論區，有網民表示自己每日工作8個小時，看似有很多私人時間，但連同來回交通時間和午餐時間，已經消耗約12個小時，加上每日工作需要很多精神和體力，「(放工後)咩都冇精神做，只能求其上下網，想打機、想睇書、想做下d(啲)有意義既(嘅)野(嘢)，但全部都攰做唔到」，更指「等到十一二點，終於訓(瞓)得，一攤落床即刻昏迷到第二日七點半又loop過」。

有身同感受的網民表示，其遭遇與事主相若，每日早上7時許已經要起身、8時出門口過海上班，然後放工回家連食飯動輒已經9時，「然後12點又要焗住訓(瞓)覺。」

不過，有網民就指自己已經領悟到找一份近屋企和毋須加班工作的重要性，亦有人說準時收工和近屋企後，「有好多時間見下朋友同做下自己想做既(嘅)野(嘢)，可以學玩股票學下以前想學好耐既(嘅)語文，覺得自己總算似番個人」。