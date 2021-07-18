網上熱話｜幾點起身返工先接受？網民：6點幾起冇乜影響

在香港這座不夜城，全天候都有不同崗位的人在默默耕耘，近十數年跨區上班更變為常態。有網民近日在LIHKG討論區，問及一眾打工仔可以接受到幾點起床上班。不少網民都表示，7時至8時許起床便最理想，但實際很多都指自己未夠7時已經要起身。

有留言提到，他需要每朝6時40分起身、工作朝8晚6，每日都感到十分疲倦，一切社交活動只好留在周五、六舉行，平常就只會以電話即時通訊軟件溝通。有其他人就認為，早上6時許基本上沒任何太大的負面影響，「最影響既(嘅)咪無得夜訓(瞓)……可以每日訓(瞓)小(少)幾個鐘都唔眼訓(瞓)」、「放工後個天仲光，有好多時間做自己野(嘢)嗰下好滿足」。

此外，有人分享每日都會在上班時間前3小時起床，在做一段時間運動或健身後才夠鐘返工，「六點起身，搭車45分鐘，做占(健身)50分鐘，9點返工嘆早餐」。

佩服打工仔收工再上興趣班

有人就表示，每日會在上班時間前約一個半小時、即7時許起身，慢慢梳洗和更衣後出門就差不多，早餐則等待回公司後再食。另外，有人直言「好佩服啲人放工做運動」、「見有fd(朋友)放工仲可以去學興趣野(嘢)，9點10先返屋企，真係佩服」。

對於是否能接受早起身及來回車程合共3小時，有網民直言「你條命值幾錢你決定」，亦有人指「窮，你就咩都接受到」。而對於居於大西北、在港島或九龍東上班的打工仔而言，「住大西北無得唔接受」、「屯門人daily routine嚟，大把人接受到」。