中共二十大｜外交部談近十年成就：拿下台灣九個「邦交國」 阻遏外部勢力干預香港事務

中共二十大今日舉行第四場記者會，外交部副部長馬朝旭表示，新時代十年來中國特色大國外交開拓進取，攻堅克難，取得全方位、開創性歷史成就，包括建交國總數由172個增至181個，與世界各國和地區組織建立夥伴關係數量從41對增至113對等，推動中俄建立新時代全面戰略協作夥伴關係，提出中美關係應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則的正確方向等，並在面對外部遏制打壓和無理干涉時，「我們開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭」，連續拿下台灣當局9個所謂「邦交國」，進一步鞏固國際社會堅持一個中國的格局，並有力阻遏外部勢力干預香港事務，連續挫敗反華勢力對中國攻擊抹黑，國家主權、安全、發展利益和民族尊嚴，都得到有力維護和捍衛。
外交部：必須堅持發揚鬥爭精神 增強志氣骨氣底氣
對於「鬥爭」日益成為中國外交「關鍵詞」，馬朝旭引述中共二十大報告稱，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，要準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，故「必須堅持發揚鬥爭精神，增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，知難而進、迎難而上……依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地」。
外交部：人權發展上絕不接受任何「教師爺」頤指氣使
馬朝旭並強調，中國堅持走中國人權發展道路，絕不接受任何「教師爺」的頤指氣使，反對把人權問題政治化，反對各種單邊制裁、極限施壓，絕不接受任何零和博弈及叢林法則。此外，「維護國家主權、安全、發展利益，是中國對外工作的出發點和落腳點」，中國有力回擊佩洛西竄台等倒行逆施，堅決反對任何台獨行徑，堅決遏制外部勢力干涉；堅定不移貫徹「一國兩制」方針，助力香港國安法生效實施，精準反制美西方無理制裁；以事實真相戳穿謊言，挫敗一些勢力「以疆制華」的政治圖謀；穩步推進「南海行為準則」磋商，維護南海局勢總體穩定。
外交部：中國外交將繼續發揚鬥爭精神 提高鬥爭本領
馬朝旭還指出，「敢於鬥爭、善於鬥爭是中國外交的優良傳統和鮮明特點」，中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，不畏強權、維護正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治；捍衛國家主權和領土完整、維護中華民族根本利益的決心不可動搖、堅如磐石，「在新的征程上，中國外交將繼續發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，始終挺立在維護國家利益和民族尊嚴的最前線」。