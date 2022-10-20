中共二十大｜外交部談近十年成就：拿下台灣九個「邦交國」 阻遏外部勢力干預香港事務

中共二十大今日舉行第四場記者會，外交部副部長馬朝旭表示，新時代十年來中國特色大國外交開拓進取，攻堅克難，取得全方位、開創性歷史成就，包括建交國總數由172個增至181個，與世界各國和地區組織建立夥伴關係數量從41對增至113對等，推動中俄建立新時代全面戰略協作夥伴關係，提出中美關係應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則的正確方向等，並在面對外部遏制打壓和無理干涉時，「我們開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭」，連續拿下台灣當局9個所謂「邦交國」，進一步鞏固國際社會堅持一個中國的格局，並有力阻遏外部勢力干預香港事務，連續挫敗反華勢力對中國攻擊抹黑，國家主權、安全、發展利益和民族尊嚴，都得到有力維護和捍衛。

外交部：必須堅持發揚鬥爭精神 增強志氣骨氣底氣

對於「鬥爭」日益成為中國外交「關鍵詞」，馬朝旭引述中共二十大報告稱，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，要準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，故「必須堅持發揚鬥爭精神，增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，知難而進、迎難而上……依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地」。

