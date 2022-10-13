中共十九屆七中全會公報 重申確立習近平核心地位

中共十九屆中央委員會第七次全體會議(十九屆七中全會)昨日閉幕，新華社發表全會公報，當中強調，「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」(兩個確立)，並要求全黨要「深刻領悟『兩個確立』的決定性意義」。全會同時決定中共第二十次全國代表大會(二十大)將於周日(16日)在北京召開，會上將審議黨章修正案等3份文件。

「兩個確立」去年11月已寫入中共十九屆六中全會公報，以及在該次全會中通過的中共第三份歷史決議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。上述兩份文件及今次全會公報均形容，兩個確立「反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義」。不少輿論估計，「兩個確立」很大可能在二十大納入新修定的黨章。

今次全會公報除了重申「兩個確立」外，也重申全黨要「增強『四個意識』(政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識)、堅定『四個自信』(中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信)、做到『兩個維護』(堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位；堅決維護黨中央權威和集中統一領導)，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥」。

過去5年有效實施對特區的全面管治權

公報又指出，全會一致認為，「十九大以來的5年，是極不尋常、極不平凡的5年」，5年來黨和國家事業的重大成就，「是在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下全黨全國各族人民團結奮鬥取得的」，其中在香港和台灣問題上，「依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實『愛國者治港』原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。堅持一個中國原則和『九二共識』，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力」。公報還提到，自十九屆六中全會以來，過去一年中央政治局「妥善應對烏克蘭危機帶來的風險挑戰」。