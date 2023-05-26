中國科研隊伍登頂珠峰　「史前海怪」喜馬拉雅魚龍化石出土

記者李宗芳／綜合報道

2023「巔峰使命」珠穆朗瑪峰極高海拔地區綜合科考近日在西藏展開，科考登頂隊一行11人，23日從海拔8300米營地出發，歷經約8.5小時，於11時23分成功登頂頂珠峰，除了在「地球之巔」展開雪冰採集，執行海拔最高自動氣象站技術升級任務外，此前已發現新的喜馬拉雅魚龍化石，有助提供關於此種珠峰地區「史前海怪」更多、更確切的科學訊息。

完成氣象站零部件升級

據《新華社》報道，5月23日凌晨3時03分，珠峰科考登頂科考隊一行11人從海拔8300米的科考突擊營地出發開始衝頂。歷經8個多小時攀登，抵達海拔8830米的世界海拔最高自動氣象觀測站點，相繼完成氣象站零部件升級與採集雪冰樣品，後者用於大氣污染物、特別是新型污染物的觀測等研究，這是珠峰科研隊伍繼2022年之後，再次突破8000公尺以上海拔高度。

此前，隊員發現了一些新的喜馬拉雅魚龍化石。新發現的魚龍脊椎骨、肋骨化石保存良好，而在之前的科學考察中，保存良好的喜馬拉雅魚龍化石並不多見。

歷經約8.5小時，科考隊於11時23分成功登頂頂珠峰。（圖／新華社）