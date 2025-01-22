內地女美甲後感染HPV病毒生「椰菜花」疣　醫生：打磨指甲會破壞保護膜

春節將至很多人會去做美甲，但有內地網民分享一張恐怖的照片，表示自己經常做美甲，沒想到最近指甲縫長出菜花狀小疙瘩，就醫後竟然確認是HPV感染。

網民做完美甲後甲緣長出異物

據《封面新聞》等內地媒體綜合報道，近日，有網民曬出自己做完美甲後，甲緣長出異物的經歷，「做美甲可能感染HPV」的話題引發了熱議。

一名來自湖南的王女士近日被醫生告知，她手指上長出「菜花狀」一樣的增生是HPV病毒感染引發的疣，造成感染的原因可能是之前做的日常美甲。

王女士說，自己小拇指的甲緣長這些「小疙瘩」已經有兩年時間，是在一次美甲後陸續開始冒出來的，自己並沒有太在意。去年食指指緣也開始冒同樣的「小疙瘩」。

另一位網友表示，自己做美甲時並沒有出血，但還是感染了HPV長了指尖疣。「皮膚科醫生說由於位置特殊，如果用鐳射甲床可能受損，以後長出來的指甲可能凹凸不平。」

有內地媒體走訪成都春熙路附近的多家美甲店，發現有些比較謹慎的店家，每天都會對使用過的工具消毒，然後再包裝，確保每位顧客當天使用工具都是「一次性」的。

但也有部分美甲店的工具鉗只會在用之前拿酒精噴一下，棉片擦乾後便繼續使用。