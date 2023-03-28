台首位卸任領導人訪問 馬英九抵大陸祭祖

在台灣，馬英九前總統昨乘國航「三通」客機，抵上海後再轉高鐵赴南京，開始其12天的祭祖交流行程。中共中央台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏等到機場迎接。馬英九在出發前表示，「今年73歲了，等了36年才有機會到大陸去訪問，的確是待了久了一點，但我很高興能去。」

馬英九指，他在37歲時已在政府處理兩岸事務，至今天才到大陸訪問。他表示，此行除了祭祖外，也帶了一批台灣的大學生到大陸，與當地學生交流，冀藉此改善兩岸目前氛圍，希望兩岸更快達致和平。

分析：馬欲緩和兩岸緊張

按馬英九基金會公布的行程，馬英九今、明兩日會在南京，前往中山陵、中國近代史遺址博物館(南京總統府)、南京大屠殺遇難同胞紀念館等。然後他會轉往湖北武漢參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓；周六赴湘潭祭祖。馬英九稍後會往重慶，下周三返回上海，期間與復旦大學生座談，下周五結束行程回台。

日本東京外國語大學綜合國際學研究院教授小笠原欣幸認為，馬英九希望借出訪推動對話，緩和兩岸關係緊張，或使國民黨在總統選舉有利；大陸也期望馬英九在清明來訪，與中共總書記習近平提倡「兩岸一家親」相切合。東海大學政治系教授沈有忠則覺得，馬英九刻意安排只參觀抗日歷史遺址，相信是馬英九有顧慮而對大陸讓步。