四川餐廳以活鴕鳥作宣傳 兩鴕鳥「越獄」馬路狂奔(有片)

四川成都市溫江區一間名為「鴕鳥養生湯鍋」的餐廳上周日(10月19日)試業期間，兩隻鴕鳥因工人未將鐵籠鎖緊，「越獄」逃出並在馬路狂奔，嚇壞途人和駕駛者，場面混亂驚險。鴕鳥在車流與行人間奔跑，甚至跳過護欄與車站，目擊者估計鴕鳥時速可達每小時40公里，比汽車更快。警方及專業人員迅速到場協助控制，最終捕獲鴕鳥，事件未造成損害。內媒報道，鴕鳥被控制後已妥善安置，有附近店員稱鴕鳥已被當場宰殺。

「時速比汽車更快」 兩隻鴕鳥是從一間名為「鴕鳥養生湯鍋」的餐廳「越獄」。餐廳上周六剛試營業，鴕鳥原本是翌日用來宣傳和展示，被關在店門口的鐵籠內，但工人稍有不慎，鴕鳥就踢開鐵籠跳走，並在馬路中央狂奔，一時越過護欄和站台，一時又從車流中穿過，不少路過的行人紛紛側目，車輛亦減速慢慢避讓。