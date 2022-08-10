國務院白皮書指會實現兩岸和平統一　不承諾放棄使用武力

在北京，國台辦及國務院新聞辦聯合發表有關台灣的白皮書，重申台灣是中國的一部分，追求統一的意志堅定、決心堅強，強調願意繼續以最大誠意、盡最大努力，按照「一國兩制」實現兩岸和平統一，但不承諾放棄使用武力。白皮書點名批評民進黨當局的謀獨行徑，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。

國台辦、國新辦發表《台灣問題與新時代 中國統一事業》白皮書，指世界上只有一個中國，台灣從來不是一個國家，而是中國的一部分的地位不容改變；中國共產黨始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一，作為矢志不渝的歷史任務，現時比歷史上任何時期，都更接近、更有信心和能力實現目標。

白皮書指，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，兩岸制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，不會承諾放棄使用武力，將保留採取一切必要措施的選項，強調針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，而非台灣同胞，非和平方式亦是不得已情況下做出的最後選擇。