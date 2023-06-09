山東老師要求打架學生用英文說明　「my 踹 he」」惹笑內地網民：用盡畢生所學

記者李宗芳／綜合報道

山東臨沂一所中學近日發生爆發學生肢體衝突事件。由於班導老師教授英文，因此將兩人叫到辦公室，並要求他們用英文描述整個打架過程，然而兩名學生都拼裝式敘述「he is 罵 my」、「my 踹 he」笑翻一眾網友。

網傳影片中，兩名身穿藍色運動服的男學生，一起站在老師面前，其中一人說「he is 罵 my」，老師當場呆住反問「he is my my？」男學生隨即改用中文澄清是「罵」，之後又勉強擠出「my 踹 he」，換到另一名男學生描述，沒想到英文也很蹩腳，說了一句「he is踹」後索性直接開始用中文回答。