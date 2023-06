山東老師要求打架學生用英文說明　「my 踹 he」」惹笑內地網民：用盡畢生所學

記者李宗芳/綜合報道

山東臨沂一所中學近日發生爆發學生肢體衝突事件。由於班導老師教授英文,因此將兩人叫到辦公室,並要求他們用英文描述整個打架過程,然而兩名學生都拼裝式敘述「he is 罵 my」、「my 踹 he」笑翻一眾網友。

網傳影片中,兩名身穿藍色運動服的男學生,一起站在老師面前,其中一人說「he is 罵 my」,老師當場呆住反問「he is my my?」男學生隨即改用中文澄清是「罵」,之後又勉強擠出「my 踹 he」,換到另一名男學生描述,沒想到英文也很蹩腳,說了一句「he is踹」後索性直接開始用中文回答。