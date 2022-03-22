東航空難｜專家疑客機嚴重機械故障 墜機現場發現遺體

中國東方航空MU5735墜機超過24小時，現場尚未發現生還者，但央視引述廣西梧州市消防救援支隊政治委員歐靈稱，已發現遇難者遺體。內地知名民航業評論員張仲麟坦言，從飛機由八千多米高空俯衝墜毀及地面撞擊出大坑來判斷，機上132人中有幸存者的可能性極低。內地許多網民都在微博留言，期盼奇蹟出現，「拜託傳來好消息」，有網民就自我安慰，「突然想起前兩天看抖音說最近會七星連珠，他們會不會穿越了，沒人駕駛飛機才墜毀的」。
由於機師無發出求救信號，空中無煙霧，客機以幾乎垂直姿態墜落，情況極為罕見，坊間對於出事原因有諸多猜測，甚至傳出各種「人為因素」，包括機師欠債同歸於盡、劫機等。
航空專家：墜機不似人為 似機師無法控制客機
解放軍空軍出身的資深航空專家宋心之認為，今次事故不似人為操作，因為這種俯衝角度很難操縱，而且客機是以相當於時速七八百公里速度撞地，基本上可判斷為飛機出現嚴重機械故障。
中國航空學會期刊《航空知識》主編王亞男則推斷，客機當時很大可能出現技術故障，處於「一種非常極端的糟糕的技術狀態」，完全失去升力性能，無辦法再維持正常飛行，機師亦失去對飛機的控制，「有可能(客機)出現了嚴重的問題，飛行員無法處置這樣的險情」。王亞男又提到，如果出事客機兩個引擎都失去動力，「但是依託它的滑翔能力，飛機仍然可以滑翔很遠，它的下降應該是一個很緩慢的態勢」，認為「某種程度上說，喪失控制比喪失動力還可怕」。
氣象部門：空難與天氣的關係近乎零
內地「財新網」就引述一名飛機設計專家指出，「如果是機械故障，發動機故障，都不會這樣像秤砣一樣往下掉」。報道又引述國家氣象局專家指，根據當地氣象部門數據，距失事地點最近的兩個自動氣象觀測站都顯示無降水、無強對流天氣，亦沒有冷雲層現象，故今次空難與天氣的關係近乎零。
要解開出事謎團，必須找到俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀。黑盒一般為橙紅色，能抵得住爆炸解體、高溫燃燒、入水浸泡等惡劣情況，電池一般能使用約30天，期間黑盒會不斷向外界發送定位信號。MU5735黑盒搜尋工作持續進行中。
知情人士：MU5735放行人員正協助調查
另外，內地「封面新聞」引述熟悉東航飛機檢修流程的人士指出，「給這架MU5735波音737(-800)客機做檢查的放行人員已經在協助調查了」。放行人員即客機起飛前最後一位把關者，在乘客登機、放好行李後，嚴格按照放行手冊的要求檢查客機，只有客機達到放行要求，放行人員才可同意起飛。