東航空難｜專家疑客機嚴重機械故障 墜機現場發現遺體

中國東方航空MU5735墜機超過24小時，現場尚未發現生還者，但央視引述廣西梧州市消防救援支隊政治委員歐靈稱，已發現遇難者遺體。內地知名民航業評論員張仲麟坦言，從飛機由八千多米高空俯衝墜毀及地面撞擊出大坑來判斷，機上132人中有幸存者的可能性極低。內地許多網民都在微博留言，期盼奇蹟出現，「拜託傳來好消息」，有網民就自我安慰，「突然想起前兩天看抖音說最近會七星連珠，他們會不會穿越了，沒人駕駛飛機才墜毀的」。

由於機師無發出求救信號，空中無煙霧，客機以幾乎垂直姿態墜落，情況極為罕見，坊間對於出事原因有諸多猜測，甚至傳出各種「人為因素」，包括機師欠債同歸於盡、劫機等。

航空專家：墜機不似人為 似機師無法控制客機

解放軍空軍出身的資深航空專家宋心之認為，今次事故不似人為操作，因為這種俯衝角度很難操縱，而且客機是以相當於時速七八百公里速度撞地，基本上可判斷為飛機出現嚴重機械故障。

中國航空學會期刊《航空知識》主編王亞男則推斷，客機當時很大可能出現技術故障，處於「一種非常極端的糟糕的技術狀態」，完全失去升力性能，無辦法再維持正常飛行，機師亦失去對飛機的控制，「有可能(客機)出現了嚴重的問題，飛行員無法處置這樣的險情」。王亞男又提到，如果出事客機兩個引擎都失去動力，「但是依託它的滑翔能力，飛機仍然可以滑翔很遠，它的下降應該是一個很緩慢的態勢」，認為「某種程度上說，喪失控制比喪失動力還可怕」。