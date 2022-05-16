浙江中國移動關閉境外來電功能 稱國際和港澳台電話引電騙案

電話詐騙猖獗，騙徒還往往身處境外，令當局難以執法。中國移動浙江分公司(下稱「浙江移動」)近日陸續向用戶發短訊，稱為防範境外電騙案，根據上級主管部門要求，將默認關閉接聽來自國際和港澳台的電話，如有需要，須於本月20日前登記。
內地「藍鯨財經」上周六引述浙江移動相關負責人稱，此事屬實，正透過短信分批通知用戶。「澎湃新聞」則引述浙江移動客服稱，近年國際和港澳台的詐騙電話引起眾多詐騙案件，為保護客戶利益，故關閉境外來電通話功能，又指只要申請就可以開通相關服務，並無限期。
澎湃新聞又引述電信行業分析師付亮表示，中國移動的用戶與其他幾家電信商相比多很多，相信很快其他電信商也會有類似做法。報道提到，中國電信浙江(下稱「浙江電信」)和中國聯通浙江的客服均表示，未有相關做法，其中浙江電信客服稱，如需關閉和開通接聽國際及港澳台電話，要自己致電申請。
三大電信商已於浙江河南等地關閉接收境外短信
另外，內地傳媒指出，三大電信商中國移動、中國聯通和中國電信，去年8月起已陸續在浙江、貴州、遼寧、江西、河南等地默認關閉國際及港澳台短信接收功能，以配合政府打擊治理電騙案，用戶有需要可申請開通。有報道甚至稱，關閉接收國際及港澳台短信功能，未來或擴大至全國。不過，「上游新聞」上周一引述內地工業和信息化部工作人員指，目前尚未有相關計劃安排的通知。