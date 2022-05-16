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中國
2022-05-16 15:53:01

浙江中國移動關閉境外來電功能 稱國際和港澳台電話引電騙案

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中國移動浙江分公司近日通知用戶，將默認關閉接聽國際及港澳台電話。(資料圖片)

中國移動浙江分公司近日通知用戶，將默認關閉接聽國際及港澳台電話。(資料圖片)

電話詐騙猖獗，騙徒還往往身處境外，令當局難以執法。中國移動浙江分公司(下稱「浙江移動」)近日陸續向用戶發短訊，稱為防範境外電騙案，根據上級主管部門要求，將默認關閉接聽來自國際和港澳台的電話，如有需要，須於本月20日前登記。

內地「藍鯨財經」上周六引述浙江移動相關負責人稱，此事屬實，正透過短信分批通知用戶。「澎湃新聞」則引述浙江移動客服稱，近年國際和港澳台的詐騙電話引起眾多詐騙案件，為保護客戶利益，故關閉境外來電通話功能，又指只要申請就可以開通相關服務，並無限期。

內地網民展示來自浙江中國移動的短信。(互聯網)

內地網民展示來自浙江中國移動的短信。(互聯網)

澎湃新聞又引述電信行業分析師付亮表示，中國移動的用戶與其他幾家電信商相比多很多，相信很快其他電信商也會有類似做法。報道提到，中國電信浙江(下稱「浙江電信」)和中國聯通浙江的客服均表示，未有相關做法，其中浙江電信客服稱，如需關閉和開通接聽國際及港澳台電話，要自己致電申請。

三大電信商已於浙江河南等地關閉接收境外短信

另外，內地傳媒指出，三大電信商中國移動、中國聯通和中國電信，去年8月起已陸續在浙江、貴州、遼寧、江西、河南等地默認關閉國際及港澳台短信接收功能，以配合政府打擊治理電騙案，用戶有需要可申請開通。有報道甚至稱，關閉接收國際及港澳台短信功能，未來或擴大至全國。不過，「上游新聞」上周一引述內地工業和信息化部工作人員指，目前尚未有相關計劃安排的通知。

河南等地的三大電信商早前已默認關閉接收來自國際及港澳台的短信。(互聯網)

河南等地的三大電信商早前已默認關閉接收來自國際及港澳台的短信。(互聯網)

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