浙江中國移動關閉境外來電功能 稱國際和港澳台電話引電騙案

中國移動浙江分公司近日通知用戶，將默認關閉接聽國際及港澳台電話。(資料圖片)

電話詐騙猖獗，騙徒還往往身處境外，令當局難以執法。中國移動浙江分公司(下稱「浙江移動」)近日陸續向用戶發短訊，稱為防範境外電騙案，根據上級主管部門要求，將默認關閉接聽來自國際和港澳台的電話，如有需要，須於本月20日前登記。

內地「藍鯨財經」上周六引述浙江移動相關負責人稱，此事屬實，正透過短信分批通知用戶。「澎湃新聞」則引述浙江移動客服稱，近年國際和港澳台的詐騙電話引起眾多詐騙案件，為保護客戶利益，故關閉境外來電通話功能，又指只要申請就可以開通相關服務，並無限期。