湖南4歲童模仿動畫從26樓撐傘跳下　奇蹟生還兼有望可正常行走

記者李宗芳／綜合報道
湖南一名4歲男童3個月前模仿動畫片，把傘當降落傘，從26樓一躍而下，不但奇蹟生還，經手術治療恢復情況良好，不僅可以重新站起來蹣跚而行，斷掉左胳膊接回後，手指現也恢復運動。
「少說也有七八十米」
據《九派新聞》報道，收治該男童的湖南湘西自治州人民醫院表示，剛接診時都感到十分擔憂，主治醫生瞿錫祥表示：「從26樓跳下來，少說也有七八十米，存活的機會微乎其微，像他這樣從這麼高的地方墜落，還能恢復得這麼好，的確是首例。」
瞿醫生稱，現在，孩子骨折的雙下肢恢復得很好，基本可以像正常小孩一樣行走，對未來的生長發育也不會有太大影響。
冀能重建會抓取東西的左手
孩子的左上肢體從肘關節處完全離斷，一般情況下，這麼大的肢體脫離身體後很難再次存活，現在的治療效果已經超出意料，但未來也很難恢復成原來的樣子。如果有機會，後續會看看有沒有機會創造下一個奇跡，通過手術為他重建一隻會抓取東西的手。
據悉，男童父母在外地工作，平常由奶奶帶着，5月27日當天，奶奶出門去接另一個孫女放學，沒想到獨自在家的孫子竟拿著一把傘從26樓跳了下來。男童獲急救時已當場昏迷，血壓呼吸不穩，左上肢離斷，雙下肢骨折，頭胸腹損傷，男童到院後隨即開展搶救手術，為其斷肢進行再植手術，以及後續的全身多處骨折手術。
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