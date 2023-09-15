湖南4歲童模仿動畫從26樓撐傘跳下　奇蹟生還兼有望可正常行走

記者李宗芳／綜合報道

湖南一名4歲男童3個月前模仿動畫片，把傘當降落傘，從26樓一躍而下，不但奇蹟生還，經手術治療恢復情況良好，不僅可以重新站起來蹣跚而行，斷掉左胳膊接回後，手指現也恢復運動。

「少說也有七八十米」

據《九派新聞》報道，收治該男童的湖南湘西自治州人民醫院表示，剛接診時都感到十分擔憂，主治醫生瞿錫祥表示：「從26樓跳下來，少說也有七八十米，存活的機會微乎其微，像他這樣從這麼高的地方墜落，還能恢復得這麼好，的確是首例。」

瞿醫生稱，現在，孩子骨折的雙下肢恢復得很好，基本可以像正常小孩一樣行走，對未來的生長發育也不會有太大影響。