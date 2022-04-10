疫情｜堅持動態清零不躺平 上海專家：防疫無中間路線

內地本土感染單日新增個案屢創新高，昨日達到26,355宗，包括1,318宗確診及25,037宗無症狀感染。上海疫情仍未見頂，新增1,006宗確診及23,937宗無症狀感染，累計超過17萬宗。上海正進行新一輪全民核酸檢測，市政府強調「我們容不得有絲毫的鬆勁，要繼續控制流動，阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零」。上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡指出，有人認為可以在「清零」和「躺平」之間選擇第三條路——允許病毒低水平流行，但「這是行不通的」。
專家：病毒變種、擴散難以控制
他認為，雖然Omicron傳播力強、毒力低，但目前無法確定新冠病毒未來變得更強還是更弱，若允許疫情低水平流行，一旦新疫情快速發展，社會能否確保有足夠醫療資源，且疫情長期處於可控水平？又能否確保疫情不外溢，而且不外溢到醫療條件不夠完備的地方？他強調，當病毒長期存在，就解決不到病毒變種問題；當病毒在人群中蔓延，就隨時可能失控，故應朝著動態清零方向，在不同階段採用不同手法，努力以最小代價實現目標。
上海逾11000人出院或解除集中隔離
另外，上海截至前日有逾11,000人出院或解除集中隔離，上海衛健委強調，相關人士所屬地區必須做好對接，「允許他們回家，不得阻攔」，並要關心好及配合做好他們的居家健康監測。至於「買菜難」問題，餓了麼強調已安排多2,800名騎手重返崗位，努力解決「最後1公里、100米」送貨樽頸位，並有4,000多商家恢復開業接單。京東則表示將加倍準備糧食、肉禽等，保障上海京東用戶近1個月日常供應，與此同時，緊急調撥的首批重點保障物資已運抵上海，包括逾8萬件母嬰物資，逾10萬件藥品及防疫物資，以及10噸來自新疆的羊肉等。
西藏自治區今日則透過鐵路分別向上海和吉林發送支援抗疫生活物資，其中向上海支援100噸牦牛肉、3,000噸天然飲用水，向吉林支援5,000噸天然飲用水。
吉林市已實現社會面清零 建設無疫小區
吉林省疫情日漸趨緩，昨新增242宗確診、755宗無症狀感染，大部分來自長春市。吉林市已於上周五宣布實現「社會面清零」，正持續推進「無疫小區」建設，實行分級分區分類防控。目前吉林市已有一百七十多個無疫小區，評定標準包括最近14天小區內無新增確診或無症狀感染者，申報前兩天小區所有人核酸檢測陰性等。