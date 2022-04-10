疫情｜堅持動態清零不躺平 上海專家：防疫無中間路線

內地本土感染單日新增個案屢創新高，昨日達到26,355宗，包括1,318宗確診及25,037宗無症狀感染。上海疫情仍未見頂，新增1,006宗確診及23,937宗無症狀感染，累計超過17萬宗。上海正進行新一輪全民核酸檢測，市政府強調「我們容不得有絲毫的鬆勁，要繼續控制流動，阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零」。上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡指出，有人認為可以在「清零」和「躺平」之間選擇第三條路——允許病毒低水平流行，但「這是行不通的」。

專家：病毒變種、擴散難以控制

他認為，雖然Omicron傳播力強、毒力低，但目前無法確定新冠病毒未來變得更強還是更弱，若允許疫情低水平流行，一旦新疫情快速發展，社會能否確保有足夠醫療資源，且疫情長期處於可控水平？又能否確保疫情不外溢，而且不外溢到醫療條件不夠完備的地方？他強調，當病毒長期存在，就解決不到病毒變種問題；當病毒在人群中蔓延，就隨時可能失控，故應朝著動態清零方向，在不同階段採用不同手法，努力以最小代價實現目標。