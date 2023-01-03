疫情｜大陸旅客經港澳轉機抵台灣 周五起須持核酸或快測陰性證明

台灣要求元旦日起至本月31日從大陸入境旅客，抵埗後進行核酸檢測，今日進一步宣布，自周五(6日)起至本月31日，自大陸啟程、經香港及澳門轉機入境的旅客，須持啟程地搭機前48小時內核酸檢測陰性證明或24小時內抗原快測陰性證明。目前香港仍然要求大陸旅客入境持48小時內核酸陰性或24小時內快測陰性證明；澳門則要求持72小時內核酸陰性證明。

大陸旅客陽性率25%

台灣中央流行疫情指揮中心指出，元旦日起從桃園機場及松山機場入境台灣的大陸旅客，有657人次，其中164人核酸檢測陽性，陽性率為25%。指揮中心認為，大陸疫情雖然以BA.5.2及BF.7為主，但農曆新年前後人潮流動，恐增加病毒變種機會，將持續監測境外變種病毒，以評估風險及對台灣的衝擊。

台增24649本土確診22死

台灣今日新增24,649宗本土確診，較上周同日上升0.9%，另增22宗死亡個案。指揮中心認為，台灣疫情上升速度加快，預計高峰可能超過4萬；目前重複感染比例仍為5%，但持續上升中。指揮中心同時指出，BQ.1本土感染已由3%增加到14%，可能成為下一波主流；BF.7由3%增至5%，BA.2.75由12%增至19%，BA.5則由82%降到62%。