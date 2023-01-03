瘋傳XBB.1.5專攻腸胃 止瀉藥蒙脫石散賣斷市

內地新冠疫情仍未緩和，早前更有傳聞，指因美國有40%確診者感染Omicron XBB.1.5變種病毒株，料XBB.1.5將成頭號流行病毒株。全球共用所有流感資料數據庫(GISAID)顯示，上海去年11月23至12月22日，共發現25宗病例感染XBB系列變種病毒株，3宗屬於XBB.1.5，均為境外輸入，而傳聞稱XBB.1.5特別針對心腦血管和拉肚子，呼籲趕緊囤積「蒙脫石散」等止瀉藥，以及補鹽液或電解質飲品，內地網店、實體藥房的「蒙脫石散」被掃光。上海傳媒則闢謠，指傳聞誇大誤導，懷疑有人借機推銷產品。

有關傳聞在微信朋友圈內瘋傳，不少內地網民叫苦連天，大呼「2023年就要搶藥」、「畢竟搶退燒的經歷告訴我們，寧可信其有」。上海《新聞晨報》則引述專家指，即使XBB.1.5的逃逸能力較高，但非致病性強。報道引述北京胸科醫院消化內科專家何玉琦指，染疫後肚瀉可以服蒙脫石散、黃連素或益生菌等，但過量服用蒙脫石散或致便秘。