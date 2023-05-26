福建女體檢遭醫生趁機含乳頭　疑犯待驗明唾液指紋才認罪

記者陳怡伶／綜合報道

19日，福建廈門一名25歲黃姓女子到當地的仙岳醫院體檢，期間為她體檢的60歲楊姓男醫生竟利用職務之便，示意黃女脫掉內衣，赤裸上身，並接觸黃女的私密處。黃女報警後，警方調查屬實，依法對犯案男醫生處以行政拘留5日。

男友：她這幾天常做噩夢很痛苦

據《上游新聞》報道，黃姓女子為了辦理健康證而到仙岳醫院體檢，卻遭到60歲楊姓男醫生猥褻。楊姓醫師示意黃女脫掉內衣，赤裸上身，並用嘴巴含住對方乳頭，行徑相當噁心。黃女報警後，警方透過口水DNA取樣，釐清事實，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》對犯案男醫生處以行政拘留5日。

犯案的男醫生依法被行政拘留5日。（圖／翻攝微博@澎湃新聞）

黃女的男朋友郭先生表示：「我女朋友這幾天狀態很不好，常做噩夢，很痛苦。目前由我全權負責處理此事。我們已經向醫院和衛健委（國家衛生健康委員會）提出，吊銷對方作為醫生的執業資格和中斷對方養老金，我們覺得這一定不是他第一次這麽幹了。目前正在和院方及衛健委進行溝通」。