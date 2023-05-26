福建女體檢遭醫生趁機含乳頭　疑犯待驗明唾液指紋才認罪

記者陳怡伶／綜合報道
19日，福建廈門一名25歲黃姓女子到當地的仙岳醫院體檢，期間為她體檢的60歲楊姓男醫生竟利用職務之便，示意黃女脫掉內衣，赤裸上身，並接觸黃女的私密處。黃女報警後，警方調查屬實，依法對犯案男醫生處以行政拘留5日。
男友：她這幾天常做噩夢很痛苦
據《上游新聞》報道，黃姓女子為了辦理健康證而到仙岳醫院體檢，卻遭到60歲楊姓男醫生猥褻。楊姓醫師示意黃女脫掉內衣，赤裸上身，並用嘴巴含住對方乳頭，行徑相當噁心。黃女報警後，警方透過口水DNA取樣，釐清事實，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》對犯案男醫生處以行政拘留5日。
犯案的男醫生依法被行政拘留5日。（圖／翻攝微博@澎湃新聞）
黃女的男朋友郭先生表示：「我女朋友這幾天狀態很不好，常做噩夢，很痛苦。目前由我全權負責處理此事。我們已經向醫院和衛健委（國家衛生健康委員會）提出，吊銷對方作為醫生的執業資格和中斷對方養老金，我們覺得這一定不是他第一次這麽幹了。目前正在和院方及衛健委進行溝通」。
有醫護被指不希望事主報警
郭先生表示，事發當天黃女遭受猥褻時完全反應不過來，她發現該名楊姓醫生並未在其他人體檢時關上門，也沒有過多的接觸。她曾詢問其他科室工作人員，體檢時是否有脫衣及相關接觸項目，卻未得到回覆。黃女報警後，在DNA報告和警方調查結論出來之前，楊姓醫生並不承認犯案，直至相關報告載明檢測出黃女士私密處有楊姓醫生的唾液和指紋後，對方才承認。
廈門仙岳醫院一位醫生告訴《上游新聞》記者，事發後醫院緊急開會，現在已安排多位工作人員安撫黃女的情緒。對於黃女質疑事發後有醫護人員不太希望她報警一事，院方表示會進行調查並在完成後正式答覆。
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