網上熱話｜澳門的士「單身美女穿短裙8折」惹非議 網民：好嘔心接受唔到

社交平台流傳有澳門的士貼出標貼，聲稱「穿短裙單身美女」坐司機旁座位可獲8折優惠。帖文引起非議，有女網民批評「好嘔心，我接受唔到，好似畀人隔空性騷擾」，亦有男網民質疑性別歧視，「小弟著短裙得唔得」。

社交平台Threads有女網民近日赴澳門遊玩，她發布照片可見當時正坐一輛的士，司機證是一名張姓男司機，附上澳門交通事務局及治安警察局投訴電話。司機證旁邊可見有標貼，卡通圖案一名男子向一名女子求婚，字眼則是「單身美女請坐副駕，穿短裙打8折」。

樓主直言「上到的士見到呢句野，其實想點？講真我諗無女仔會唔擔心？ 」，她又指司機是一名「阿叔」。另有女網民於同一帖文回應時發圖，指自己在澳門的士亦曾遇上該標貼，但司機於車頭放置figure公仔，未知是否同一架的士，她直言當時因朋友坐後面，自己著長裙坐前方，最終未獲「優惠」。

網民諷性別歧視 「小弟著短裙得唔得」

帖文引發網民熱議，有人斥「好變態」、「好嘔心，我接受唔到，好似俾人隔空性騷擾」、「咸濕當幽默」、「見到會落車」、「變態大叔feel，做多咗」、「直接x佢同打嗰個投訴電話」、「核突，報警」、「搵個女警放蛇睇睇？」、「司機應該係覺得自已好風趣，不過乘客見到會嚇親」，亦有人擔心「副駕個位會唔會有cam偷拍裙底」。