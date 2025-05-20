落雨「焗臭腳」全日未換鞋襪 深圳男40度高燒染丹毒險死(附預防貼士)

深圳市第三人民醫院感染科主治醫師譚國玉表示，許先生此前有足部真菌感染，趾縫皮膚糜爛，雨水浸泡後皮膚屏障破損，引發鏈球菌感染，若不及時治療或將導致敗血症。最終經過5天抗感染治療，許先生體溫恢復正常，左小腿紅腫疼痛情況好轉，目前已康復出院。

嚴重者可致敗血症 危及生命

丹毒雖以「毒」命名，卻不是病毒感染引起的，也和中毒、毒氣無關。因為它會使皮膚突然「色如塗丹、灼熱腫脹」，故稱「丹毒」。

最常見感染部位是下肢和面部

報道指，丹毒大多是由乙型溶血性鏈球菌感染引起的一種急性感染性皮膚疾病，最常見的感染部位是下肢和面部，表現為局部的紅斑、表面發熱，伴有疼痛。丹毒患者局部的淋巴結也會腫大。若不及時處理，紅腫皮膚表面可能發生水皰或血皰，往往伴有發熱、寒顫、頭痛等症狀，嚴重者可能發展為敗血症或膿毒血症，危及生命。