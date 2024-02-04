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中國
2024-02-04 09:00:21

農曆新年2024｜佛山古鎮熱閙到元宵　穿越體驗嶺南傳統過節

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農曆新年熱閙到元宵！到佛山古鎮嘗嶺南年味

龍年快到，若打算北上過一個年味十足的農曆新年，佛山是一個好選擇。有「嶺南文脈之城」之稱的佛山禪城區佛山古鎮建設，包括嶺南天地、東方新天地、祖廟等，正迎來「第十四屆佛山（禪城）嶺南年俗歡樂節」，有佛山古鎮燈會、市集等等，由現在一直到元宵節，充滿節日氣氛。極具嶺南文脈氣息的新年，會是怎樣的？

文章出處：「當代中國」網站

禪城區佛山古鎮嶺南天地 還原古時燈會   

由佛山市政府精心活化的嶺南天地，是「第十四屆佛山（禪城）嶺南年俗歡樂節」的主會場，東方新天地、兆祥公園、祖廟主幹道、城門頭路，以及兆祥路等，都是分會場，由現在至2月24日元宵節，有不同的慶祝活動。

佛山古鎮燈會就在嶺南天地內。佛山燈會起於宋，盛於清，歷來都是禪城十大民俗活動之一。嶺南天地內極富嶺南特色的青磚鑊耳屋及別墅之間，布以閃耀的燈景，還原古時燈會盛景，打造沉浸式浪漫的古鎮遊園氛圍。

在佛山古鎮燈會內，不時可以看到穿著漢服的男女，化身古代才子佳人，漫步於璀璨夜色中，感受古時獨特的人間煙火氣。高雅的彩燈與場景，都是上佳的打卡位。

「朱龍入水」、「魚躍龍門」為主題的燈組，為人們送上祝福。這樣的花燈展除了在嶺南天地外，在東方新天地、兆祥公園，以及祖廟主幹道都設有，同樣可以感受濃濃的龍年氣息。

花市 燈謎 市集 由初一玩到元宵

在農曆新年前由2月1日至8日，在禪城區錦華路的東方廣場便會舉行一個「東方廟會」，是一個融合花市、彩燈、年貨等特色文化盛宴。在23至25日元宵節前後，還有燈謎會、湯圓體驗等活動，將龍年氣氛推至高峰。

燈會外，亦有仿照古時樣式開展的新春市集。在嶺南天地的鋰魚廣場內，有「佛山古鎮新春限定版快閃店」，售賣一系列以龍為主題的國潮文創產品。新春市集還有各樣的美食和消費體驗，吸引年青人。

鋰魚廣場重現經典快子路揮春街

位於佛山禪城區老城區中心的快子路，是佛山享負盛名的「揮春街」，也是一條充滿歷史韻味的古老舊街。短短的一條街集聚了各路書法精英，即席揮毫寫成一張張賀年揮春及對聯，掛滿街上出售。平凡的一條街刷火了網絡平台，每到農曆新年前，都吸引不少人慕名而來購買光顧。

沒空到快子路的話，農曆新年期間於鋰魚廣場內也仿製了一道臨時的「快子路」，邀得大師為客人即席撰寫揮春，把火紅的農曆新年氣息帶回家。農曆新年時到佛山一遊的話，不妨到禪城區佛山古鎮帶，體味一下傳統嶺南的年味！

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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