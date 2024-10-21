魯班先師廟11月設免費導賞 細訴香港古蹟建築歷史

堅尼地城魯班先師廟 至今140年歷史 被列入法定古蹟的魯班先師廟，位於堅尼地城俗稱「西環七臺」之一的青蓮臺上，是香港唯一供奉魯班為主神的廟宇。魯班先師廟始建於清光緒十年（1884年），至今擁有140年歷史，由超過1,172名三行工人（即木工、打石和泥水工人的合稱）合資興建，再於1928年重建成如今的模樣，是一開間兩進一院式的建築物。

魯班原名公輸班 春秋時期著名工匠 魯班原名公輸班，是春秋時期魯國著名工匠、建築師和發明家，後人普遍稱他為魯班。堅尼地城魯班先師廟雖然面積不大，卻涵蓋大部分嶺南建築特色，銅塑、灰塑、木雕和壁畫一應俱全。作為供奉「工匠之神」的廟宇，這裏的設計別出心裁：兩個屋脊正、背兩面以大量精美陶塑裝飾，取材自《封神榜》的故事，設計屬著名的佛山「石灣花脊」；而呈梯級形的山牆在香港亦甚罕見。 一帶一路科普篇｜魯班工坊是甚麼？如何打造中國職教品牌？

農曆六月十三日魯班誕 業界工人隆重其事 每年農曆六月十三日魯班師傅誕，建造業界都會遵從傳統習俗，無論是學師的青年人、現職建造業工人、建築公司老闆，抑或退休工匠，都會在魯班誕拜祭這位行業保護神，祈求工作順利和健康。 早年香港建造業蓬勃，採石業、木業、棚業、泥水、油漆等勞動者眾；其中採石業歷史悠久，早在鴉片戰爭之前，香港已把石材運往內地，甚至外銷國際。廣州知名景點聖心大教堂，也是由採自九龍的花崗岩興建。 廣州石室聖心大教堂 與香港有莫大關聯？

香港四大石礦場 分布茶果嶺 茜草灣 牛頭角 鯉魚門 昔日香港石材主要產自四個地區，包括茶果嶺、茜草灣、牛頭角和鯉魚門，簡稱「四山」。根據《班門子弟：香港三行工人與工會》（何佩然著）一書，四山當中估計以茶果嶺規模最大，因其繳納的稅款最多，其次是牛頭角和鯉魚門。不過論石材質素，則以牛頭角最優，麻石通透；鑽石山出產的石材白如雪，最受歡迎；而茶果嶺的石材就呈紅黑色，含鐵較重。 香港舊地名｜觀塘舊稱「官富」？宋朝產鹽重地 戰後成工業城 香港回憶鬼節篇｜橫頭磡人頭橫落？秀茂坪何解叫掃墓坪？