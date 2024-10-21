魯班先師廟11月設免費導賞　細訴香港古蹟建築歷史

政府日前（10月10日）刊憲，把擁有逾140年歷史的堅尼地城魯班先師廟及元朗錦田的鄧伯裘故居列為法定古蹟。下月中（11月16日）開始古物古蹟辦事處將於魯班先師廟提供免費導賞服務，讓市民深入了解其歷史及建築風格。
文章出處：「當代中國」網站
堅尼地城魯班先師廟 至今140年歷史
被列入法定古蹟的魯班先師廟，位於堅尼地城俗稱「西環七臺」之一的青蓮臺上，是香港唯一供奉魯班為主神的廟宇。魯班先師廟始建於清光緒十年（1884年），至今擁有140年歷史，由超過1,172名三行工人（即木工、打石和泥水工人的合稱）合資興建，再於1928年重建成如今的模樣，是一開間兩進一院式的建築物。
魯班原名公輸班 春秋時期著名工匠
魯班原名公輸班，是春秋時期魯國著名工匠、建築師和發明家，後人普遍稱他為魯班。堅尼地城魯班先師廟雖然面積不大，卻涵蓋大部分嶺南建築特色，銅塑、灰塑、木雕和壁畫一應俱全。作為供奉「工匠之神」的廟宇，這裏的設計別出心裁：兩個屋脊正、背兩面以大量精美陶塑裝飾，取材自《封神榜》的故事，設計屬著名的佛山「石灣花脊」；而呈梯級形的山牆在香港亦甚罕見。
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農曆六月十三日魯班誕 業界工人隆重其事
每年農曆六月十三日魯班師傅誕，建造業界都會遵從傳統習俗，無論是學師的青年人、現職建造業工人、建築公司老闆，抑或退休工匠，都會在魯班誕拜祭這位行業保護神，祈求工作順利和健康。
早年香港建造業蓬勃，採石業、木業、棚業、泥水、油漆等勞動者眾；其中採石業歷史悠久，早在鴉片戰爭之前，香港已把石材運往內地，甚至外銷國際。廣州知名景點聖心大教堂，也是由採自九龍的花崗岩興建。
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香港四大石礦場 分布茶果嶺 茜草灣 牛頭角 鯉魚門
昔日香港石材主要產自四個地區，包括茶果嶺、茜草灣、牛頭角和鯉魚門，簡稱「四山」。根據《班門子弟：香港三行工人與工會》（何佩然著）一書，四山當中估計以茶果嶺規模最大，因其繳納的稅款最多，其次是牛頭角和鯉魚門。不過論石材質素，則以牛頭角最優，麻石通透；鑽石山出產的石材白如雪，最受歡迎；而茶果嶺的石材就呈紅黑色，含鐵較重。
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茶果嶺天后廟供奉魯班 派「師傅飯」祈求聰明伶俐
茶果嶺作為採石匠的聚集地，雖然沒有魯班廟，但茶果嶺天后廟亦有供奉魯班先師，並視魯班師傅誕為重要節日，節慶氣氛濃厚。
茶果嶺居民除了會在魯班師傅誕舞獅助慶，至今仍保留向公眾派發「師傅飯」（又稱「魯班飯」）的傳統。相傳孩子吃過「師傅飯」，就可以像魯班師傅那樣聰明伶俐，多才多藝，亦包含健康成長的祝福，因此無論是否三行人員都會來吃「師傅飯」，討個意頭。
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茶果嶺派炆豬肉「師傅飯」 堅尼地城配蝦米粉絲
「師傅飯」的食材並無劃一標準：茶果嶺的「師傅飯」以黑木耳咸菜燜豬肉製作；而堅尼地城魯班先師廟的「師傅飯」則以粉絲、蝦米、眉豆、花生等食材入饌。不過堅尼地城魯班先師廟早在1960年代已停止製作「師傅飯」，只剩茶果嶺居民延續傳統。
不過擁有400年歷史的茶果嶺村將在2025年全面清拆，興建公營房屋，茶果嶺即將改頭換面，往日傳統的保留與傳承，有待觀望。
隨着茶果嶺村的清拆，牛頭角石礦場早在上世紀60年代發展公屋，茜草灣亦已變麗港城，意味舊日「四山」只剩荒廢的鯉魚門石礦場未被發展。
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堅尼地城魯班先師廟 11月起設免費導賞
近年建造業界積極向市民推廣業內傳統，去年香港建造商會（2023年）首辦「魯班節」；今年更走進鬧市，在銅鑼灣派發師傅飯，又舉辦魯班鎖工作坊，讓市民認識中國傳統建築的榫卯結構。
因應堅尼地城魯班先師廟被列入法定古蹟，古物古蹟辦事處將於11月16日開始，逢星期六（公眾假期除外）向公眾提供免費導賞服務，由專業導賞員深入帶領參觀人士了解廟宇的歷史及建築風格，透過不同活動，讓人認識這位「百匠之師」，推廣魯班創新求變的精神。
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