市區行山路線 ｜5個1小時輕鬆登頂好去處 嘉頓山/格仔山/紅香爐峰 新手必去！

周末好去處｜盤點5條市區行山路線 嘉頓山/格仔山/紅香爐峰 1小時輕鬆登頂 新手必去！

相信不少人都急不及待在周末外出「唞氣」！其中行山就是不錯的選擇，可以曬曬太陽，呼吸新鮮空氣。以下為大家整理5條市區行山路線，包括嘉頓山/格仔山/紅香爐峰等，全部都鄰近地鐵站，不但交通方便，而且難度亦不高1小時輕鬆登頂，非常適合新手！

市區行山路線｜深水埗 嘉頓山 一提到市區行山路線，一定會位於深水埗的嘉頓山！坐落嘉頓麵包廠後方，一直沿美荷樓旁邊的樓梯行上山，只需約15分鐘就可以登頂！一上山就可以飽覽整個九龍的景色，於黃昏時候上山更可以看到日落，絕對是打卡好地方！ 前往方法：於深水埗D1出口，沿欽洲街前行，經過嘉頓麵包公司，在巴域街見到見石硤尾邨轉右，再於美荷樓旁邊樓梯上山。 深水埗嘉頓山日落港鐵站10分鐘登頂超輕鬆行山

市區行山路線｜九龍灣 平山 另一條市區行山路線為九龍灣的平山，由彩德邨出發，沿住後山小徑行約半小時，即可登上山頂。山頂可以一次過看到順利邨、佐敦谷、九龍灣等景色，更可以遠眺獅子山的側面。於冬天行平山，有機會可以見到芒草的蹤影！ 前往方法：於九龍灣站B出口，經天橋穿過彩德邨，沿住後山小徑步行上山