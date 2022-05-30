《新華字典》也出事！例句「玩弄女性」「孩子是累贅」被斥不當

內地除了小學教科書和兒童繪本插圖出問題，連字典界權威《新華字典》都被發現有不妥內容。居於廣東潮汕地區的張先生近日翻查第11版《新華字典》時，發現「玩」字竟然在引伸詞語「玩弄」中出現「玩弄女性」的例句，認為有點低俗又不尊重女性，作為一本小學生普遍使用的工具書，出現這種問題實在很不應該。

網民籲字典例句用中性字眼

內地網民反應不一，有人認為「又扯上女權了，太敏感了」，質疑是「文字獄」、「矯枉過正」。有人就直言，「『玩弄他人』不行嗎？必須帶有性別歧視的詞嗎？」又假設會有以下場景：「小孩子翻開字典後，請教家長：教我怎麼玩女性？」還有網民認為，「組詞玩弄女性，不代表說玩弄女性是正確的，這個詞語只能說明有玩弄女性的現象客觀存在。組詞是為了詮釋詞語的含義」。

另外，有網民發現，2002年小學時期買的《新華字典》都沒有「玩弄女性」字眼，但商務印書館的《現代漢語詞典》，不論是1996年版本還是目前最新版本，都有「玩弄女性」，質疑「最初寫下這個詞的人到底是甚麼心態」。還有網民翻查四川辭書出版社2013年版本的《現代漢語詞典》，「玩弄」中以人為對象的動賓結構例句只是「玩弄人」。

「孩子累贅」例句或影響小朋友心理

「玩弄」風波未完，河南商丘一位母親又發現第11版《新華字典》有另一問題，就是「累」字引伸的「累贅」例句，竟是「孩子小，成為累贅」，認為句子相當不合理，希望相關方面更改。有網民亦指出，「孩子是祖國的花朵，如此描述不太妥當」、「會讓孩子潛意識有壓力和心理負擔」，但亦有網民認為又是「過度解讀」、「挑骨頭」，甚至反諷「不是累贅那為甚麼會計劃生育」、「孩子小就是累贅呀，如果不覺得，就去做保育員」。

