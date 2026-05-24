中國景點︱四川古路村/浙江岩門村等絕壁之上懸崖村

太行山虹霓村 飛瀑懸崖上的千年石寨 在山西平順縣東南部、太行山虹梯關大峽谷深處，坐落着一座懸崖上的千年古村——虹霓村，因村東斷崖飛瀑常現彩虹而得名，被譽為「太行明珠」。 村落背靠青山、面臨深峽，虹霓河穿村而過，在村東形成落差約80米的飛瀑，水霧瀰漫，陽光下時見雙虹凌空，「虹霓」之名由此而來。腳下的虹霓峽壁立千仞，深不見底，與古村相依，險壯並存。 虹霓村始建於五代後唐，距今已有1,100餘年，是中國歷史文化名村與傳統村落。整條村落就像是一座「石頭王國」，村中的石屋、石牆、石街、石瓦都是村民用當地石頭建造，就地取材，層層疊疊順山勢而建，質樸古雅。

通往虹霓村的虹梯關掛壁公路，是太行山中最原始、最野性的掛壁公路之一，由當地村民開鑿而成，碎石路面、崖壁洞口，驚險與壯美並存。行走其間，望絕壁臨空、飛瀑轟鳴、古塔靜立，可將太行山水的雄奇與古村的滄桑盡收眼底。

浙江磐安岩門村 三面懸空的空中樓閣 浙江金華市磐安縣方前鎮的岩門村，是施家莊村下轄的自然村，坐落在海拔800多米的山巔，三面環繞300米高的絕壁，從谷底到村落垂直落差近600米，遠觀如凌空高築的「天空之城」，故有「懸崖村」之稱。 村名「岩門」，源於村口兩塊對峙如門的巨石，相傳自明代永樂年間，施姓先民避亂至此，距今已逾600年。 岩門村地處浙江磐安、天台、仙居三縣交界，一億多年前的火山噴發與地殼運動，造就了獨特的複合地貌，擁有火山岩崗、龍鬚崖嶂、千丈飛瀑等27處地質遺迹，是全國首批地質文化村與省級3A級景區村莊。

白牆黑瓦的民居順山勢錯落而建，一邊是萬丈深淵，一邊是梯田疊疊，晨霧時分，雲海從谷底湧起，纏繞村落，行走其間如踏雲端。這裏遠離塵囂，是藏在浙中群山裏的隱秘仙境，以險峻勾勒出別樣的江南詩意。

四川古路村 天梯之上的彝家秘境 四川雅安的古路村，是一座紮根在海拔1,400米懸崖上的彝族村落，被譽為「天梯上的彝寨」，以極致的險峻與獨特的民族風情聞名。 整座村莊依附於絕壁而生，過去村民進出村落，只能依靠扁擔藤與木棍編成的藤梯，攀爬在垂直的懸崖之上，行路之難堪稱絕境。 上世紀五十年代，解放軍鐵道兵將危險的藤梯改為鋼梯，為這座懸崖村落打通了與外界相連的通道，也讓這片隱世美景得以被世人看見。 古路村的彝族民居順着崖壁排布，古樸的房屋與灰褐色的懸崖融為一體，充滿原生態的野性之美。站在村中遠眺，群山連綿，絕壁千仞，不禁讓人產生對大自然的敬畏之情。

休寧木梨硔村 黃山最美高山懸崖村 安徽休寧縣的木梨硔村，坐落於苦竹尖近千米的山腰之上，是徽州海拔最高的村落，也被譽為「黃山最美的高山村落」。 木梨硔村始建於明末，整體呈駱駝型，盤踞在山脊之上，南北西三面皆是懸崖，唯有東側與山體相連，地勢奇險。徽州特色的黛瓦粉牆依山而建，錯落有致地鋪整在崖壁旁，沒有過多的人工修飾，原汁原味地保留着徽州古村的韻味。 懸崖與雲海共生的美景，是木梨硔村最大的特色之一，這裏常年雲霧彌漫，每當清晨或雨後，雲海從山谷湧起，淹沒懸崖，纏繞村落，整個村莊飄浮在雲端之上，宛如天上仙居。