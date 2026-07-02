世界盃｜廣西球迷彩劵連中4串1波膽　50元中182.7萬

所謂「4串1」屬於串關投注玩法，必須4場比賽全部預測正確才能中獎，只要其中一場有誤，獎金就會落空，難度很高。 網民︰足球版天選之人 有統計指出，若以每場比賽約30多種比數估算，4場比分全部命中的理論機率不到百萬分之一，因此這次中獎也被不少球迷形容為「神預測」。

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