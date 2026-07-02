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中國
出版：2026-Jul-02 17:22
更新：2026-Jul-02 17:22

世界盃｜廣西球迷彩劵連中4串1波膽　50元中182.7萬

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以「4串1」玩法一次命中所有賽果。（圖／翻攝微博）

以「4串1」玩法一次命中所有賽果。（圖／翻攝微博）

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廣西一名彩迷近日靠著精準預測4場世界盃賽果，以「4串1」玩法一次命中，一張彩券只花他50元人民幣，成功贏取182.7萬人民幣獎金。

據《九派新聞》引述廣西體彩中心公布資訊，這名幸運得主於6月29日前往領獎。中獎彩券投注金額僅50元人民幣，採用的是競彩足球「4串1」玩法，並以25倍投注方式下注6月26日進行的4場比賽，每場都精準猜中最終波膽。

中獎的4場比賽及比分分別為：厄瓜多爾以2︰1擊敗德國、突尼西亞1比3不敵荷蘭日本1比1和瑞典，以及土耳其以3︰2力克美國。由於4場比賽比分全部命中，高賠率再乘以投注倍數，最終單張彩券就抱回182.7萬人民幣獎金。

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所謂「4串1」屬於串關投注玩法，必須4場比賽全部預測正確才能中獎，只要其中一場有誤，獎金就會落空，難度很高。

網民︰足球版天選之人

有統計指出，若以每場比賽約30多種比數估算，4場比分全部命中的理論機率不到百萬分之一，因此這次中獎也被不少球迷形容為「神預測」。

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消息曝光後，網友紛紛留言表示，「這不是運氣，是實力」、「到底研究了多久才能四場全中」、「根本足球分析師等級」，也有人笑稱，「這位廣西老鐵簡直是足球版天選之人」，對中獎者的判斷能力感到相當佩服。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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