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體育
出版：2026-Jun-26 08:59
更新：2026-Jun-26 08:59

世界盃｜日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名

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世界盃｜日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名

世界盃｜日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名

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世界盃F組最後一輪分組賽龍爭虎鬥！

賽前荷蘭、日本，以及瑞典都有機會爭奪F組首名，焦點就落在日本與瑞典於最後一輪的對碰，最終兩隊以1:1打成平手，齊齊晉身淘汰賽。

至於荷蘭則以3:1擊敗突尼西亞，順利以F組首名出線。

世界盃｜日本32強撼巴西眾將毋懼 長友佑都︰無論對手是誰目標都是贏波

日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名（路透社） 日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名（路透社） 日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名（路透社） 日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名（路透社） 日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名（路透社） 日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名（路透社） 日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名（路透社） 日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名（路透社） 日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名（路透社）

下半場才入「戲肉」　艾蘭加遠射搶鏡

或許是這場比賽對出線資格及名次相當重要，日本與瑞典明顯比較保守，上半場戰情膠著，雙方都未有具威脅埋門。臨完半場前，中村敬斗禁區內「燙射」遠柱，被瑞典門將薛達史唐（Jacob Widell Zetterstrom）飛身救出，半場兩隊互交白卷。

及至56分鐘，比賽終於有所突破，前田大然接應堂安律直線門前射入，為日本領先1:0。不過日本優勢只能維持約5分鐘，安東尼艾蘭加（Anthony Elanga）於62分鐘在右路「K角位」轟入「世界波」，帶領瑞典追平，最終兩隊以1:1打成平手，各得1分。

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下半場才入「戲肉」　艾蘭加遠射搶鏡（路透社）

下半場才入「戲肉」　艾蘭加遠射搶鏡（路透社）

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日本對瑞典精華

「橙衣軍團」入局快　開賽十分鐘連入兩球

另一邊廂，荷蘭頭10分鐘已經憑著一個「烏龍球」，以及波貝比（Brian Brobbey）的入球，領先突尼西亞2球。

雖然下半場一度被突尼西亞追至1:2，但仍能憑著中堅雲赫基（Jan Paul van Hecke）接應角球頂入，最終以3:1擊敗突尼西亞，全取3分。

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荷蘭全取3分後，以2勝1和7分，順利以F組首名出線，將會在32強對陣C組次名摩洛哥；至於日本則在分組賽錄得不敗戰績，以1勝2和5分次名出線，出線後將會面臨C組首名巴西；而瑞典錄得4分，亦鎖定一個最佳第3名出線資格。

突尼西亞對荷蘭精華

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