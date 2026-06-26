世界盃｜日本瑞典賽和攜手出線　荷蘭奪F組首名

至於荷蘭則以3:1擊敗突尼西亞，順利以F組首名出線。

賽前荷蘭、日本，以及瑞典都有機會爭奪F組首名，焦點就落在日本與瑞典於最後一輪的對碰，最終兩隊以1:1打成平手，齊齊晉身淘汰賽。

世界盃F組最後一輪分組賽龍爭虎鬥！

下半場才入「戲肉」 艾蘭加遠射搶鏡

或許是這場比賽對出線資格及名次相當重要，日本與瑞典明顯比較保守，上半場戰情膠著，雙方都未有具威脅埋門。臨完半場前，中村敬斗禁區內「燙射」遠柱，被瑞典門將薛達史唐（Jacob Widell Zetterstrom）飛身救出，半場兩隊互交白卷。

及至56分鐘，比賽終於有所突破，前田大然接應堂安律直線門前射入，為日本領先1:0。不過日本優勢只能維持約5分鐘，安東尼艾蘭加（Anthony Elanga）於62分鐘在右路「K角位」轟入「世界波」，帶領瑞典追平，最終兩隊以1:1打成平手，各得1分。