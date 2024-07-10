28歲女每日塗6次防曬　慘患佝僂病連食飯都無法咀嚼

市面上的防曬乳液從臉部到身體，甚至是頭髮防曬的產品層出不窮。不過，內地一名28歲女子為追求皮膚白皙，不論天氣和季節，只要外出就必備太陽傘，防曬液每天要塗5、6次，再加上日常飲食不規律，導致維生素D嚴重缺乏，結果患上佝僂病(Rickets)，最後連食物都無法咀嚼。
根據《新浪新聞》等內地媒體報道，杭州市第一人民醫院皮膚性病科醫生鄧琳表示，該名28歲女子如此嚴密的防曬措施，加上日常飲食不規律，令她嚴重缺乏維生素D，患上俗稱「佝僂病」的軟骨病，發展到後來連食物都無法咀嚼。鄧琳指出，過度防曬導致骨質疏鬆的病例不算普遍，很多患者除了長期不曬太陽，往往還存在一些飲食上的缺陷，種種因素疊加到一起，才會導致病情嚴重。
醫生：維生素D可通過曬太陽補充
鄧琳說，維生素D的缺乏並非一朝一夕所致，往往是長時間(至少7天以上)缺乏陽光照射累積的結果。她說，為有效促進維生素D的合成，不需要暴露在強烈日光下，只需在陽光溫和時，每日享受約15至20分鐘的日光浴便足夠。若日常忙碌難以分配時間，在條件允許的情況下，一次性接受超過1小時的日光照射同樣能達到效果。他提醒，若想通過曬太陽來補充維生素D，應避免在室內隔著玻璃進行，因為玻璃會屏蔽掉關鍵的紫外線B(Ultraviolet B, UVB)，而維生素D的合成正是依賴於UVB的參與。