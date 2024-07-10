28歲女每日塗6次防曬　慘患佝僂病連食飯都無法咀嚼

市面上的防曬乳液從臉部到身體，甚至是頭髮防曬的產品層出不窮。不過，內地一名28歲女子為追求皮膚白皙，不論天氣和季節，只要外出就必備太陽傘，防曬液每天要塗5、6次，再加上日常飲食不規律，導致維生素D嚴重缺乏，結果患上佝僂病(Rickets)，最後連食物都無法咀嚼。

根據《新浪新聞》等內地媒體報道，杭州市第一人民醫院皮膚性病科醫生鄧琳表示，該名28歲女子如此嚴密的防曬措施，加上日常飲食不規律，令她嚴重缺乏維生素D，患上俗稱「佝僂病」的軟骨病，發展到後來連食物都無法咀嚼。鄧琳指出，過度防曬導致骨質疏鬆的病例不算普遍，很多患者除了長期不曬太陽，往往還存在一些飲食上的缺陷，種種因素疊加到一起，才會導致病情嚴重。