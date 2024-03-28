一塊麵包 幾多添加劑落咗肚？！ 市售10款袋裝方包大比拼 註冊營養師拆解常見添加劑 + 揀包貼士

早餐的三文治，下午茶的西多士，麵包可謂不少人日常的「醫肚」之選。不過，大家有沒有想過，一塊麵包，入口之所以鬆軟香甜，背後有幾多添加劑食咗落肚都唔知？小編特別搜羅市面上10款較易買到的袋裝方包，並邀請註冊營養師Vivian Chu為大家比較與分析箇中的食物添加劑。結果發現，袋裝方包添加劑最少含量由4種至多達21種不等！Vivian指，常用於麵包的添加劑有很多種，包括乳化劑、防腐劑及抗氧化劑，一般用作延長麵包食用期、增加口感及外觀，當中5款添加劑最為常見：

1. 防腐劑E282

不少人以為保存期愈長，就可以有更多時間食用，但保存愈久的麵包，同時亦代表所含的防腐劑和添加劑越多，並非新鮮製作麵包，故市民購買前必須細心查閱食物營養標籤。

值得注意的是，添加劑中以「E282」防腐劑尤最具爭議性；「E282」防腐劑主要用作抑制霉菌及其他微生物生長，但有研究指兒童長期進食含有此添加劑有機會出現急躁、不安及專注力不足等的情況，惟該次屬於短期研究，規模也較小；2014年經歐盟再度評估後，此防腐劑仍被認為可安全食用，但Vivian指出E282始終並非製作麵包的必要元素，應可免則免。

10款麵包中，只有4款不含以上防腐劑，包括東海堂、A1 Bakery、山崎麵包及Don Don Donki。

2. 乳化劑E471 E322 E481

生產商為了保持預先包裝麵包的品質，一般會加入乳化劑以維持及穩定麵包中水、油混合狀態，維持麵包鬆軟並且延長麵包的保存期。當中E471、E481、E322為最常見的乳化劑。

3. 反式脂肪 0不等於無

「E471」屬於脂肪的一種，但含「壞脂肪」——反式脂肪，若日常生活中長期攝過多反式脂肪會提升體內壞膽固醇，增加患上心血管慢性疾病的風險。一點值得注意的是，雖然美國食品藥物管理局均要求食物製造商在包裝上列出食材脂肪的反式脂肪含量，但此規定並不適用於乳化劑所含的脂肪，換句話說，即使「E471」含反式脂肪，都不用顯示在營養標籤上。10款麵包中，只有嘉頓的2款麵包- 生命麵包及嘉頓方包及美心米粉香軟吐司不含「E471」乳化劑。

「E322」屬卵磷脂，有助麵包中的脂肪乳化，令麵包保持濕潤鬆軟令口感更佳；不過需留意的是大豆卵磷脂亦大機會取材自基因改造黃豆。

麵糰天然發酵需時，一般需四至五小時完成，為節省等候時間，不少生產商會加上添加劑加速氧化過程；乳化劑「E481」通常作為麵粉團增強劑，令麵包體積增大，讓出爐麵包不會縮小塌下；包內主要空氣多，但可滿足消費者「大件夾抵食」的購物需要。

10款麵包中，只有嘉頓的2款麵包生命麵包及嘉頓方包均沒有使用以上3款乳化劑。

4. 抗氧化劑E320

由於麵包容易滋生霉菌或者變壞，為了延長預先包裝麵包的保質期，除了添加防腐劑，抗氧化劑可延遲食物因氧化作用而變壞。雖然曾有動物（老鼠）研究實驗顯示「E320」會引致胃癌，惟人體實驗方面則未有足夠研究證實飲食中的E320和人類的癌症有關；而且美國食品藥品監督管理局（FDA）指，只要使用量不超過上限，即食物重量的0.02%，也視為安全。

5. 提防色素陷阱 安心選用天然色素及防腐劑

不少廠家為了讓麵包顏色變得更吸引會加入不必要的人工色素；而10款麵包中，只有1款額外加入人工色素包括Meadows三文治方麥包加入焦糖色素「150a」；而山崎、A1 Bakery及東海堂則加入色素「160aii」，Vivian 指出此為食物天然色素--胡蘿蔔素，較為理想。另有兩款天然防腐劑，包括維他命C 代號「E300」及維他命E的代號「E307」亦可安心食用。

部分加入大量油糖 非想像般清淡

除了留意防腐劑之外，亦要留意比較飽和脂肪、反式脂肪、糖及鈉的含量。Vivian指部分麵包並非想像般清淡，測試麵包當中部分加入人造牛油、忌廉及豬油等均屬飽和脂肪；若是心血管疾病患者，應特別留意飽和脂肪、反式脂肪和鈉含量，以免增加心血管負擔。另外，人造牛油包一般已經含多種添加劑，以A1 bakery和山崎麵包為例，當中的人造牛油已包含5款或以上的添加劑包括色素、乳化劑等，市民需特別留意或會增加肝腎負擔。