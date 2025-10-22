一日只食一餐減肥？心血管病死亡風險增83%！ 醫生揭3大養生關鍵

三餐變一餐不是減肥，而是減壽？有醫生指出，有研究指出，如果一天只吃一餐的話，其心血管病死亡風險會增加83%。而如果三餐之中戒掉其中一餐，也會令死亡風險增加。醫生指出，如果要延壽養生，有3大正確的飲食關鍵。

一日只食一餐減肥？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，隨「斷食」風潮的興起，很多人以為「過午不食」為科學養生之道，並認為這是延壽的秘訣。然而，這一做法的根源其實來自佛教戒律，旨在幫助僧侶專注修行，而非追求健康。黃醫生解釋指，佛陀時代的僧侶為了避免沉迷於飲食，規定早晨托缽後只進食一次，中午過後不再進食。這是為了保持清心，而非基於現代醫學的考量。

心血管病死亡風險增83%！

黃醫生指，一項美國針對2.4萬名成年人的研究顯示，少吃一餐並不等於更健康，反而會增加死亡風險：

一天只吃一餐，死亡風險增加30%，心血管病死亡風險增加83%。

不吃早餐，死亡風險上升40%。

不吃午餐和晚餐，死亡風險分別增加12%和16%。

研究推薦一天三餐，每餐間隔約4.6至5.5小時，以維持穩定的能量和代謝。

黃醫生解釋，因為當長時間不進食，就會引致血糖大幅波動，導致出現頭暈、心悸或低血糖等症狀，直到進食下一餐後，暴食會加重腸胃負擔，而增加糖尿病和心臟病風險。對於55歲以上的老年人來說，實行「過午不食」的風險更大，可能導致營養不良和肌少症，進而增加跌倒和免疫力下降的風險。

