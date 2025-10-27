七成人再出事？嚴控三高 防心腦血管病復發

本地研究指，患有三高(高血糖、高血脂、高血壓)的心腦血管疾病患者，十年內再出現心腦血管事件風險達七成。港大醫學院利用本地數據訓練而成的P-CARDIAC人工智能風險評估模型，可清晰展示患者用藥與否的風險變化，有助患者更積極管理病情。 港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、內分泌及糖尿科專科醫生呂德威指，三高非常普遍，高血糖、高血壓和高血脂分別影響8.5%、29.5%及51.9%本港15至84歲人口。「高血糖會造成血管氧化出現損傷；高血壓引起血管內壁炎症，增加斑塊積聚；高血脂則會形成斑塊和令血管硬化。」

與三高關係密切 心腦血管疾病包括冠心病、心臟衰竭、中風、周邊動脈病變等。本港每5宗死亡個案，就有一宗由心腦血管疾病導致；2023年，香港每天平均有11.3人因冠心病死亡，佔所有登記死亡人數7.2%。呂德威表示，三高是這些疾病的主要風險因素，「糖化血色素每上升1%，心腦血管疾病風險便增加18%；血壓的收縮壓每下降10mmHg，則可降低心腦血管疾病風險約兩成；膽固醇每下降1mmol/L，亦可減20%心腦血管疾病風險。」故患者依從醫生指示用藥，好好控制三高十分重要。 人工智能評估模型 為更準確評估港人心腦血管疾病風險，港大醫學院研究團隊研發出P-CARDIAC風險評估模型，利用醫管局港島西聯網2004至2019年接受血脂檢查人士數據，分析逾1,300萬份醫療紀錄訓練而成。港大醫學院護理學院助理教授徐詩鈴教授指出，「P-CARDIAC包含人口特徵、藥物處方、動態臨床數據、服務使用記錄方面超過120個參數，以評估未來10年心腦血管疾病風險。系統提供常見治療藥物選項，揀選後可得出10年風險變化，方便醫患溝通及解釋病情；也有助分流病人，風險較高的可更緊密監察，較穩定的可透過藥劑師主導服務管理病情。」