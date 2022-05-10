中大新技術檢測早期肝纖維化

當肝臟由於各種原因如慢性乙型肝炎、酗酒等反覆發炎，慢慢會發展成肝纖維化，可是這階段未必會出現徵狀，令患者發現時往往已到肝硬化階段，未必可逆轉。中大醫學院最近研發出無創生化成像技術，可檢測早期肝纖維化，有助預防慢性肝病惡化。

中大醫學院影像及介入放射學系陳蔚天教授表示，現時全球約有15億慢性肝病患者，肝纖維化可持續好幾年，慢慢影響肝臟功能，限制自身修復的能力及血液在肝臟流動。可是在患者沒有徵狀的情況下，難以做肝臟穿刺抽取組織作檢測，因此需要一個非入侵性的檢查。

找出膠原蛋白沉積程度

磁力共振掃描是常用的醫學診斷工具，廣泛應用於檢測人體內部結構。而於肝纖維化初期，一般只會出現生化層面的改變，而未產生任何症狀。研究團隊是次利用磁力共振檢查，再通過定量分析，得出肝臟組織的大分子——膠原蛋白的沉積程度，於生化層面找出病變情況。陳蔚天續指，「患者只要做一個普通的磁力共振，掃描期間閉氣約10秒，重複數次便可；亦毋須任何顯影劑，相對安全。」

靈敏度較高

偵測結果的穩定性和可靠性是能否臨床應用的最大挑戰，陳蔚天指出，「血流、呼吸時的郁動、水分子、脂肪和炎症等的訊號，都有可能令結果不準確，但我們的技術可以排除大部分相關的影響，而得出一個可靠的結果。」初步的55人臨床研究結果顯示，無創生化成像技術能夠偵測到F1至F2的早期肝纖維化(肝纖維化分為F0至F4；F0為正常肝組織，F4為肝硬化)，而且靈敏度相當高。

適合用於篩查

現時的診斷黃金標準肝臟穿刺，雖然有準確度高的好處，但屬入侵性，如患者沒有徵狀就未必適合使用，同時存在一定風險；此外，採樣區域細小，或未必「抽中」病變部分影響診斷。陳蔚天認為，「無創生化成像技術無入侵性，風險低，而且檢查過程相對方便，除了早期診斷外，也適用於持續監測治療效果，以及慢性肝病篩查。」

現時研究團隊正準備較大型的多中心臨床測試驗證，預期找到200至400名患者參與，並期望3至4年後可以正式推出市面應用。「這技術於心臟纖維化、眼睛纖維化、關節炎、腸道和腦部疾病的偵測和診斷亦很有潛力，日後或會向這幾個方向繼續研究。」