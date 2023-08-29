中大研究：細胞因子促進血管生長 助治療缺血引起之組織受損

周邊動脈疾病及糖尿病都可以引起腿部血管受損或者血液循環不良的問題，如果沒有及時處理，嚴重情況下或需要截肢保命。中大生命科學學院研究團隊便發現，細胞因子IL-4和IL-13有助促進血管生長，有望成為新的治療方案。

周邊動脈疾病就如冠心病般，不過血管收窄問題出現於周邊動脈，以腿部較常見；而糖尿腳亦為糖尿病常見的併發症之一。因為血液循環欠佳、血管受損，血液中的營養和氧氣難以到達腿部，令傷口無法愈合並出現組織受損，如果未能及時處理，腿部組織或會壞死，又或出現細菌感染，患者便可能要截肢，避免出現更難處理的併發症。

促進血管生成

過去研究發現，IL-4和IL-13細胞因子，能夠改變免疫系統的巨噬細胞來促進修復心臟病、中風及腎衰竭引起的組織傷。而今次由中大生命科學學院黃永德教授領導的研究團隊，則發現有關細胞因子在腿部組織缺血時，會直接刺激血管內壁的內皮細胞，令新血管生長、遷移和形成，改善血液流動，促進組織再生。黃永德指，「我們發現利用IL-4和IL-13治療患有糖尿病的小鼠，能夠恢復受損血管的血液流動及促進體內組織再生。這項研究讓我們進一步認識身體如何修補受損組織，及針對周邊動脈疾病與相關疾病開發新的治療。」

研究團隊希望能與醫療機構合作，評估IL-4和IL-13作為治療藥物的療效和安全性。