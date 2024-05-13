中風年輕化 症狀不只談笑用兵

本港每年平均約有三千多人死於中風，一般為50歲以上，不過近年中風的發病年齡開始出現下降趨勢。中大醫院神經外科專科醫生黃海東認為，長者對中風的關注度增加，反而年輕人未有特別注意，可能是導致年輕化的因素。 高危因素 吸煙、肥胖及三高等都是中風的高危因素。黃海東指，生活及飲食習慣導致很多年輕人肥胖，血壓高、糖尿病及膽固醇高在年輕人中不常見，但隨年齡增長，大約4、50歲後血壓就開始升高，很多人患病而不自知，甚至爆血管後才知有三高。而退休人士很多時因擔心身體出現三高等問題，在飲食及生活習慣上也特別小心，反而減少了中風的比率。 另外，先天血管畸形、紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、心肌梗塞、心律不整等都會增加中風風險。

位置不同症狀有別 自我評估中風有口訣「談笑用兵」，談：談話時口齒不清，表達有困難；笑：笑時面歪不對稱；用：一邊手腳突然無力或麻痺；兵：出現任何一種症狀就要「班救兵」。但如中風位置不同，表徵也有分別，如患者突然頭暈，無法站穩時，可能是小腦中風，「很多人誤會是老人家耳水不平衡，見手腳沒有事，就沒有留意，錯過治療時機。也有患者中風位置在視覺神經附近，手腳沒事但視力模糊了一部分，或出現暫時性黑矇症，即短暫有血塊走過眼睛的血管，導致突然眼前一黑，這些都可能是中風的先兆。」 中風主要分缺血性及出血性兩類，大部分缺血性中風沒有痛感，但出血性中風患者會因腦壓增大而出現劇烈頭痛。如瘀血體積細，只會出現輕微頭痛，大部分人也不會因此就醫，食止痛藥及休息了事；但當瘀血變大，頭痛會愈來愈強烈。症狀比起「談笑用兵」較不明顯，容易被忽視。

