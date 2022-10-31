乙型肝炎 可致骨、腎共病

本港約有8%的人口是乙型肝炎(乙肝)帶病毒者，可能在日後患上慢性乙肝，再演變成肝硬化或肝癌。此外，乙肝患者同時患上其他共病的風險較高，醫生處方乙肝藥物的同時，必須留意共病的情況，需要時轉換藥物；患者亦可主動告知醫生相關病史。 腸胃肝臟科專科醫生蕭嘉輝表示，佔本港8%人口的乙肝帶病毒者，估計當中至少有一半仍未被發現，他們可能沒捐血或做體檢，所以一直不知道自己帶有乙肝病毒。「現時乙肝也有很方便和準確的快測，快測呈陽性的話可再接受進一步檢查確定。」

須定時監察 經常有病人問，確診乙肝之後是否一定要食藥呢？蕭嘉輝指出，「其實並不一定，服藥與否視乎個別病人的情況而定。但要留意，即使毋須食藥，乙肝帶病毒者也需要定期驗血及接受造影檢查，監察肝臟的情況以及病毒的活躍程度，有需要時開始以藥物控制病情。」同樣地，服藥控制病情的乙肝病人，也需要定期檢查，一來監察肝臟，二來可讓醫生掌握「共病」情況。 或致腎小球發炎 共病的意思是，在主要診斷的病症以外，病人同時患有早已存在、且會對主要診斷的病症產生影響的長期疾病。而本港大學有研究顯示，過去十多年間，乙肝共病的情況有所增加，最常見的共病包括高血壓、糖尿病、腎病、骨質疏鬆症等。 蕭嘉輝續指，「以腎病為例，乙肝病毒會影響腎功能，可能導致腎小球發炎。若乙肝患者同時有三高(高血壓、高血脂、高血糖)，長遠甚至有可能引致慢性腎衰竭。」乙肝和共病會互相影響，因此乙肝帶病毒者在服藥期間，必須檢查包括腎功能及骨質密度等，讓醫生檢視治療方案及藥物的選擇，需要時可轉換藥物。

