乳房鬆軟＝沒奶水？多吃上奶食物便可？折解母乳餵哺迷思

依據台灣國民健康署2020年縣市母乳哺育率調查計劃,94%媽媽表示要給寶寶哺餵母乳。呼應媽媽的心願,今年國際母乳哺育周主題「從教育與支持,加速母乳哺育行動(Step up for Breastfeeding:Educate and Support)」,強化社會各階層在保護、促進和支持母乳哺育行動者的能力。

常見母乳哺育迷思 國民健康署解惑

國民健康署蒐集常見母乳哺育的迷思,讓有意願哺乳的媽媽能夠建立正確的母乳哺育觀念,排除內在及外在的問題,可以順利哺餵母乳。為破除媽媽對於母乳哺育的迷思,國民健康署彙整孕產婦常見的4大問題:

1. 鬆軟的乳房,是沒有奶水嗎?

剛開始哺餵寶寶的前一、二周,由於荷爾蒙的變化,乳房會脹滿且結實,之後雖然奶水增加,乳房卻變得柔軟,不像原本充盈的感覺。但是根據觀察,有時寶寶卻能從中吸吮到170 cc以上的奶水,因此,脹奶並不是唯一用來判斷媽媽有無奶水的指標;另外,只要寶寶吸吮,就能持續產生更多的奶水。