乳房鬆軟＝沒奶水？多吃上奶食物便可？折解母乳餵哺迷思

依據台灣國民健康署2020年縣市母乳哺育率調查計劃，94%媽媽表示要給寶寶哺餵母乳。呼應媽媽的心願，今年國際母乳哺育周主題「從教育與支持，加速母乳哺育行動(Step up for Breastfeeding：Educate and Support)」，強化社會各階層在保護、促進和支持母乳哺育行動者的能力。
常見母乳哺育迷思 國民健康署解惑
國民健康署蒐集常見母乳哺育的迷思，讓有意願哺乳的媽媽能夠建立正確的母乳哺育觀念，排除內在及外在的問題，可以順利哺餵母乳。為破除媽媽對於母乳哺育的迷思，國民健康署彙整孕產婦常見的4大問題：
1.鬆軟的乳房，是沒有奶水嗎？
剛開始哺餵寶寶的前一、二周，由於荷爾蒙的變化，乳房會脹滿且結實，之後雖然奶水增加，乳房卻變得柔軟，不像原本充盈的感覺。但是根據觀察，有時寶寶卻能從中吸吮到170 cc以上的奶水，因此，脹奶並不是唯一用來判斷媽媽有無奶水的指標；另外，只要寶寶吸吮，就能持續產生更多的奶水。
2.喝母乳的寶寶，便便稀稀水水，是媽媽亂吃東西嗎？
喝母乳的寶寶，便便會比較稀是因為母乳的成分非常好吸收、好消化，尤其母乳中含有大量的寡糖、益生菌、乳糖及乳清蛋白等，因此，大便中不太有成形的物質，所以喝母乳的寶寶，大便比較稀軟是屬於正常的現象。
3.母乳6個月後會愈來愈沒營養？
聯合國兒童基金會及世界衛生組織(WHO)建議，純母乳哺育的寶寶到出生6個月之後，開始添加副食品，同時持續哺乳至2歲或以上。而副食品中富含鐵、鋅、維生素D等均衡的營養素，但母乳仍然是重要的營養來源，就算到1歲以後，持續哺乳，母乳仍可提供1/3寶寶所需的熱量、超過一半以上的蛋白質以及約九成的維他命A。
4.要增加奶水，只要用飲食偏方多吃上奶食物就可以嗎？
奶水的產生原理很簡單，就是寶寶吸多少，媽媽就產生多少，也就是透過親餵或擠乳的過程，才是增加母乳分泌的好辦法。但是若媽媽在哺乳過程中，承受許多壓力、甚至失去自信及充滿懷疑的同時，就會影響母乳分泌的多寡，在這個時間點更需要周遭親友的支持與鼓勵，幫助媽媽有持續哺育母乳的動力與勇氣。
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