保柏香港智慧醫療 首創「Express Check-in」 免登記 掃掌紋即就診 11月起陸續投入服務

保柏香港日前宣布由11月起陸續為「保柏醫療網絡」內的醫療中心，引入即將啟用的「Express Check-in」就診登記系統。該技術採用「掃掌登記」技術，簡化看醫生時的登記程序，為市民提供高效、便捷、智能化就診體驗。而適逢中環旗艦醫療中心隆重開幕，「Express Check-in」亦會率先應用，為保柏香港實踐智慧醫療開創新里程。

掌紋與掌靜脈掃描技術 掃掌秒登記

看醫生時大眾最怕輪候時間和繁複的登記手續，如果在流感高峰期就診，出入診所時更希望減少接觸來降低感染風險。為此，保柏推出「Express Check-in」服務，客戶只要事前於Blua Health App預先登記身份及預約醫療服務，在到埗指定診所後，前往設於場內的「Express Check-in」登記站，即可透過掃描二維碼作身份認証，系統隨即安排醫療服務予該成功認證客戶，相較傳統模式需要客戶到前台排隊登記方可展開輪候，此舉可讓客戶省卻等候時間，更快捷無縫地得到所需服務。

保柏更進一步，與騰訊攜手，將全港首個「掃掌登記」技術正式引入醫療場景，同樣部署在「Express Check-in」登記站上。該技術結合掌紋與掌靜脈雙重生物識別，保柏客戶只需簡單伸出手掌，透過登記站上的高精度掃描儀，即可完成無接觸、無媒介、免文件的快速身份認證。客戶可瞬間完成登記流程外，更毋須脫下口罩供核對身份，大大減低衛生風險。

「Express Check-in」就診體驗預計於11月起，陸續登陸「保柏醫療網絡」內逾20間指定診所，預計首先在「保柏醫療網絡」內的中環旗艦醫療中心投入服務，並陸續擴展至尖沙咀及金鐘診所。