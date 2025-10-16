保柏香港智慧醫療 首創「Express Check-in」 免登記 掃掌紋即就診 11月起陸續投入服務

保柏香港日前宣布由11月起陸續為「保柏醫療網絡」內的醫療中心，引入即將啟用的「Express Check-in」就診登記系統。該技術採用「掃掌登記」技術，簡化看醫生時的登記程序，為市民提供高效、便捷、智能化就診體驗。而適逢中環旗艦醫療中心隆重開幕，「Express Check-in」亦會率先應用，為保柏香港實踐智慧醫療開創新里程。
掌紋與掌靜脈掃描技術 掃掌秒登記
看醫生時大眾最怕輪候時間和繁複的登記手續，如果在流感高峰期就診，出入診所時更希望減少接觸來降低感染風險。為此，保柏推出「Express Check-in」服務，客戶只要事前於Blua Health App預先登記身份及預約醫療服務，在到埗指定診所後，前往設於場內的「Express Check-in」登記站，即可透過掃描二維碼作身份認証，系統隨即安排醫療服務予該成功認證客戶，相較傳統模式需要客戶到前台排隊登記方可展開輪候，此舉可讓客戶省卻等候時間，更快捷無縫地得到所需服務。
保柏更進一步，與騰訊攜手，將全港首個「掃掌登記」技術正式引入醫療場景，同樣部署在「Express Check-in」登記站上。該技術結合掌紋與掌靜脈雙重生物識別，保柏客戶只需簡單伸出手掌，透過登記站上的高精度掃描儀，即可完成無接觸、無媒介、免文件的快速身份認證。客戶可瞬間完成登記流程外，更毋須脫下口罩供核對身份，大大減低衛生風險。
「Express Check-in」就診體驗預計於11月起，陸續登陸「保柏醫療網絡」內逾20間指定診所，預計首先在「保柏醫療網絡」內的中環旗艦醫療中心投入服務，並陸續擴展至尖沙咀及金鐘診所。
智能診療升級 全面引進InBody分析
此外，「保柏醫療網絡」內的中環旗艦醫療中心同步配備多項智慧診療設備，包括InBody成分分析儀，準確測量體脂、肌肉與水分比例。這些設備與整個診療體驗無縫連接，共同提升診療的科技含量與效率。
為保柏香港特選客戶免費提供10萬劑流感疫苗
再者，為配合冬季流感高峰期，保柏香港將免費提供多達10萬劑四價流感疫苗予特選客戶，透過旗艦中心及旗下醫療網絡，向「Blua Health通行證」的升級及自選通行證客戶送上一份貼身適切的保護。保柏香港的用戶可透過Blua Health App預約接種，確保疫苗接種流程快捷、一站式完成。
至於早前推出的「Blua Health 通行證」，提供三個不同級別的訂購計劃，客戶只需支付定額尊享價格，隨買即用，可在全港大約380個服務點，單次至多次使用普通科及超過20種專科服務。客戶可透過Blua Health手機應用程式的「診症預約」網上預約，縮短輪候時間，並享有AI健康評估、電子處方藥物訂購、健康生活獎賞等功能。三個計劃包括：
- Blua Health 簡易通行證：費用為250港元，適合首次體驗保柏香港網絡醫療服務的人士。
- Blua Health 升級通行證：年費為780港元，適合需要頻繁醫療互動的人士，提供更多醫療服務選擇及優惠。訂戶每年可享多達普通科門診10次、專科5次，並只需支付80至240港元的自付費用，物理治療及中醫各享相應尊享價格。計劃另涵蓋多種服務，包括診斷影像、化驗檢測、疫苗注射等。
- Blua Health 自選通行證：年費為1,800港元，最全面的方案，專為需要廣泛且經常使用門診服務的人士而設。訂戶每年可享多達普通科門診15次，專科、物理治療、中醫各10次，並只需支付60至120港元的自付費用。計劃另涵蓋多種服務，包括診斷影像、化驗檢測、疫苗注射等。