健康研究所｜「糖尿心」糖友壽命短12年 控糖兼減重慎防心血管病突襲

縱使血糖超標，糖尿病患者（糖友）的生活看似一切如常，即使有症狀亦只是口渴、疲倦等，因此糖尿病併發症往往來得無聲無息，直到釀成遺憾才意識到其嚴重性的個案屢見不鮮。香港糖尿聯會推出一連4集《糖友Say》，每集均改編自糖友的真實故事，講述糖尿病患者所面對的困境。第二集《糖友Say》中糖友主角阿Ray亦如是，年輕的他面對糖尿病，以為只需注意飲食，間中進行運動便足夠，患病多年來忽視了控糖與治療的必要性。直到某天，他與另一名糖友阿志運動時，親眼看見對方中風「炒車」，及後更因活動能力受損，需依靠輪椅出入，阿Ray才真正明白血糖超標對心血管的破壞及防患未然的重要性。

糖友患心血管病風險高2至4倍 如因糖尿病而誘發冠心病、心絞痛、中風等心血管疾病，便稱之為「糖尿心」。香港糖尿聯會委員暨內分泌及糖尿科專科黃卓力醫生指出：「『糖尿心』的成因是由於血管收窄，當血糖長期過高，血管壁就會受到破壞，從而引致粥樣硬化的情況。而糖友患心血管疾病的風險較一般人高2至4倍，當中更有一半糖友死於心血管疾病。『糖尿心』患者壽命亦比一般人短12年，換句話說，假設本來壽命是70歲，可能只剩下58歲壽命。」

控糖兼減重更有效降心血管病風險 為預防出現「糖尿心」，糖友除了妥善控制血糖外，由於高膽固醇和高血壓都是引致心血管疾病的重要風險因素，因此應好好管理三高問題。再者，糖友亦需管理體重，避免肥胖症對身體造成影響。黃醫生續稱：「根據國際指引，3至7%的體重下降可以幫助超重和肥胖的二型糖尿病患者控制血糖，降低體重多於10%更可以達致緩解疾病 (Disease Modifying) 的效果，例如有機會逆轉糖尿病及長遠降低患上心血管疾病的風險及死亡率，明顯改善病情。」

黃醫生提醒患者，如希望成功減重和控糖，除了培養良好的飲食和運動習慣之外，藥物亦能擔當重要的角色，例如GLP-1受體促效劑和新一代的GIP/GLP-1雙受體促效劑，皆能助患者控糖兼減重。上文提到阿Ray眼見朋友突然中風，亦擔心自己的健康已悄悄出現問題，進行檢查後發現部分心臟血管已堵塞3至4成。他聽了醫生的解釋才明白到「預防勝於治療」的道理，開始努力控制飲食和積極運動，亦聽從醫生建議配合使用針劑藥物，減低受心血管疾病突襲的風險。黃醫生最後寄語：「心血管疾病可無聲無息、突如其來，所以各位糖友應要多留意自身血糖水平，定期進行併發症評估，以策安全。」

