健康解碼｜了解糖尿病風險因素

不少都市人的「壞習慣」，如不良飲食、少做運動、甚至睡眠不足，都與糖尿病息息相關，令病發數字有增無減。一旦患上糖尿病，就可能誘發多種大血管與微血管併發症，包括足以致死的心臟病。因此，有專科醫生提醒，即使沒有風險因素，也可跟隨美國糖尿協會的建議，踏入35歲後，接受糖尿前期篩檢，及早接受診治。 家庭醫學專科張宇醫生表示，糖尿病的風險因素有很多，除了年紀大於35歲，東方人BMI高於23、腰圍達90cm（男士）或80cm（女士）以上、直系親屬患有糖尿病、每星期運動少於3次、曾患妊娠糖尿，又或嬰兒出生時體重超過9磅、患有多囊卵巢症、睡眠窒息症、高血壓、高血脂、心臟病或曾中風，均屬風險因素。

失眠增糖尿前期風險達3.5倍 一項名為「National Health and Nutrition Examination Survey」的調查，研究了2,285名30歲或以上成人，發現如每月有5天以上失眠或早醒，又或者睡眠時間少於5小時，分別會增加糖尿前期風險達3.5、2.7及2.1倍，反映失眠或缺乏睡眠均會增加壓力荷爾蒙，導致血糖升高，增加患糖尿病的機會。 張醫生指，糖尿病使患者的血糖過高、出現胰島素抗阻、壞膽固醇上升、血壓上升、慢性血管發炎、血凝結增加、氧化壓力、血管內皮細胞功能異常，容易引發血管粥樣硬化，導致患者患上心臟病的風險比沒有糖尿病的成人高出二至四倍。

不僅如此，糖尿病更令多種心腦血管疾病的風險大增，包括六種大血管併發症及三類微血管併發症，前者包括冠狀動脈血管堵塞、急性心肌梗塞、心律不齊、心臟衰竭、週邊血管缺血或堵塞、中風；後者則包括視網膜病變、糖尿腎病及糖尿神經病變。因此，及早控制血糖非常重要。 糖化血色素每降1% 併發症及死亡風險降12至43%不等 根據英國前瞻性糖尿病研究（UKPDS），糖尿病患者的糖化血色素（HbA1c）每下降1%，就能減少43%截肢、37%腎衰竭或失明、21%糖尿病死亡、14%急性心肌梗塞，及12%中風的危機！所以患者須盡一切努力做好運動及飲食調節、控制體重以及使用合適藥物，控制病情。

一般而言，糖尿前期或糖尿病患者的首選藥物均屬二甲雙胍，但如有以下風險因素，就需考慮再添加額外藥物，加強病情控制：

SGLT2i，亦即SGLT2抑制劑，原理是將身體多餘糖份經腎臟排出，故比傳統糖尿藥大減藥物導致低血糖的風險，更有減重（約減輕2.8%體重）及改善血壓的好處。張醫生引述一項國際大型隨機雙盲對照科研結果指出，該研究在跟進7,020位患者後，發現服用SGLT2i的患者心臟病死亡風險減少38%、心臟衰竭住院風險亦降低35%，成效令人鼓舞。至於GLP1 RA同樣有降血糖及降體重的效果。至於患者適用的藥物，就因應不同患者病情及身體狀況而定，建議有任何疑問，應向主診醫生查詢。

張醫生強調，除了適當用藥，配合良好飲食及運動習慣，定時監察血糖變化亦非常重要。現時發展出的CGM血糖監測器，可協助患者經手機無痛及實時知道每種食物、運動、作息及壓力對血糖的影響，無需再用針刺指頭取血，也能輕鬆掌握整天血糖趨勢圖及高低血糖的統計數字。不論是糖尿前期，還是糖尿病患者，都能即時有效自我掌控運動及飲食。